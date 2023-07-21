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Бразилия
21 июля 2023, 22:23 |
36
0

Фламенго – Америка Минейро. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Поединок состоится 22 июля в 22:00 по Киеву

21 июля 2023, 22:23 |
36
0
Фламенго – Америка Минейро. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июля на «Маракана» пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Фламенго» встретится с «Америкой Минейро». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Фламенго

Команда не только в целом считается по праву одной из наиболее популярных и успешных в Бразилии. Она и прямо сейчас хороша, что и подтвердило в прошлом году, снова выиграв главный титул Южной Америки, Копу Либертадорес. Новый сезон начался для стервятников не лучшим образом, что и привело к смене тренера. Ставка на Хорхе Сампаоли себя оправдала. Тут и выход в плей-офф нового розыгрыша Копы, и уверенное прохождение в кубке, где прошли, среди прочих, и Флуминенсе с Атлетико Паранаэнсе. Пошел прогресс и в рамках Бразилейрао. С середины мая выигрывали большинство матчей, пусть даже и не без исключений типа 1-1 с Палмейрас в июле. Разделили очки и с Флуминенсе, но принципиальный матч приходилось доигрывать в меньшинстве.

Америка Минейро

Клуб по праву считается футбольным лифтом. Достаточно напомнить, что в 2005-2009 он и вовсе играл в 3-м дивизионе Бразилии. Больше так низко кролики не падали, но при этом они регулярно чередовали выступления в Серии А и В. И на таком фоне был настоящий успех в прошлом году, когда получилось замкнуть топ-10. Эта позиция обеспечила пропуском в Копу Судамерикана. Там бразильцы набрали 10 очков в 6 матчах, выйдя из группы, после чего в 1/16 в июле зарубились с Коло-Коло. Проиграв обидно в Чили, дома оппонента вдруг разгромили сверхубедительно, со счетом 5-1. При этом на внутренней арене коллектив рухнул на самое дно таблицы, проигрывая чуть ли не 2/3 встреч.

Статистика личных встреч

Единственная победа Америки Минейро пришлась аж на 2000-й год. А в позапрошлом и прошлом году в 4-х матчах Серии А Фламенго взял 10 очков из 12 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят интриги тут. Более сильная команда принимает главного аутсайдера Серии А дома - ставим на победу Фламенго тут как в 1-м тайме, так и в матче в целом (коэффициент - 1,87).

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Америка Минейро Фламенго чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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