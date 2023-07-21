Тен Хаг объяснил, почему отдал капитанскую повязку Бруну Фернандешу
Эрик тен Хаг считает португальца «источником вдохновения»
Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды португальца Бруну Фернандеша. 28-летний Фернандеш был вице-капитаном «красных дьяволов» с 2021 года и носил капитанскую повязку во многих матчах прошлом сезоне – когда на поле не было Гарри Магуайра.
«У хорошей команды должны быть лидеры на поле. Лидеры, которые руководят игрой команды, строят игру и контролируют ее ход. Я выбрал Бруно Фернандеша, потому что он вдохновляет. Он является примером.
Бруно всегда хочет быть лидером, много работает, он зеркало для многих игроков и связующее звено в команде.
Мы уважаем Гарри. Он очень важен для команды. У нас есть четыре центральных защитника, и они все нам понадобятся. И Магуайр должен бороться за свое место, как он делал это в прошлом сезоне», – сказал тен Хааг.
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