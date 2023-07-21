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Англия
21 июля 2023, 17:57 | Обновлено 21 июля 2023, 18:11
73
0

Тен Хаг объяснил, почему отдал капитанскую повязку Бруну Фернандешу

Эрик тен Хаг считает португальца «источником вдохновения»

21 июля 2023, 17:57 | Обновлено 21 июля 2023, 18:11
73
0
Тен Хаг объяснил, почему отдал капитанскую повязку Бруну Фернандешу
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш и Гарри Магуайр

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды португальца Бруну Фернандеша. 28-летний Фернандеш был вице-капитаном «красных дьяволов» с 2021 года и носил капитанскую повязку во многих матчах прошлом сезоне – когда на поле не было Гарри Магуайра.

«У хорошей команды должны быть лидеры на поле. Лидеры, которые руководят игрой команды, строят игру и контролируют ее ход. Я выбрал Бруно Фернандеша, потому что он вдохновляет. Он является примером.

Бруно всегда хочет быть лидером, много работает, он зеркало для многих игроков и связующее звено в команде.

Мы уважаем Гарри. Он очень важен для команды. У нас есть четыре центральных защитника, и они все нам понадобятся. И Магуайр должен бороться за свое место, как он делал это в прошлом сезоне», – сказал тен Хааг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Гарри Магуайр
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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