Тен Хаг объяснил, почему отдал капитанскую повязку Бруну Фернандешу

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил решение назначить капитаном команды португальца Бруну Фернандеша. 28-летний Фернандеш был вице-капитаном «красных дьяволов» с 2021 года и носил капитанскую повязку во многих матчах прошлом сезоне – когда на поле не было Гарри Магуайра.

«У хорошей команды должны быть лидеры на поле. Лидеры, которые руководят игрой команды, строят игру и контролируют ее ход. Я выбрал Бруно Фернандеша, потому что он вдохновляет. Он является примером.

Бруно всегда хочет быть лидером, много работает, он зеркало для многих игроков и связующее звено в команде.

Мы уважаем Гарри. Он очень важен для команды. У нас есть четыре центральных защитника, и они все нам понадобятся. И Магуайр должен бороться за свое место, как он делал это в прошлом сезоне», – сказал тен Хааг.

Ранее «МЮ» объявил о подписании голкипера «Интера» Андре Онана.