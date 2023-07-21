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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 16:25 | Обновлено 21 июля 2023, 16:39
162
0

Гармаш может стать игроком Ордабасы

Опытный хавбек не нужен Мирче Луческу

21 июля 2023, 16:25 | Обновлено 21 июля 2023, 16:39
162
0
Гармаш может стать игроком Ордабасы
ФК Динамо. Денис Гармаш

33-летний полузащитник «Динамо» Денис Гармаш близок к уходу из команды. По данным источника, Гармаш может стать игроком казахстанского «Ордабасы», где уже выступают два украинца – Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Сообщается, что Гармаш, несмотря на то, что согласился на существенное снижение зарплаты, не входит в планы Мирчи Луческу на новый сезон.

В прошлом сезоне Денис Гармаш преимущественно выходил на замены, провел на поле 1280 минут (почти 14 полных матчей), отличился 3 голами и одним ассистом.

В структуре «Динамо» Гармаш с 2008 года только один раз покидал клуб на полугодовую аренду в «Ризеспоре».

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Денис Гармаш Динамо Киев Ордабасы
Источник Футбол 24
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