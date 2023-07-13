ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко стал одноклубником Беседина

Казахстанский клуб «Ордабасы» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко. Контракт с 32-летним хавбеком рассчитан на один год.

Последние два года Макаренко провел в венгерском «Фехерваре», за который суммарно провел 56 матчей во всех турнирах и отличился 2 голами и 7 ассистами.

Напомним, лишь неделю назад «Ордабасы» объявил о подписании еще одного экс-игрока «Динамо» Киев и сборной Украины – форварда Артема Беседина.