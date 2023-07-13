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13 июля 2023, 19:02 | Обновлено 13 июля 2023, 19:06
1744
0

ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко стал одноклубником Беседина

Украинский хавбек перешел в «Ордабасы»

13 июля 2023, 19:02 | Обновлено 13 июля 2023, 19:06
1744
0
ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко стал одноклубником Беседина
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко

Казахстанский клуб «Ордабасы» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко. Контракт с 32-летним хавбеком рассчитан на один год.

Последние два года Макаренко провел в венгерском «Фехерваре», за который суммарно провел 56 матчей во всех турнирах и отличился 2 голами и 7 ассистами.

Напомним, лишь неделю назад «Ордабасы» объявил о подписании еще одного экс-игрока «Динамо» Киев и сборной Украины – форварда Артема Беседина.

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Источник Sport.ua
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