Другие новости13 июля 2023, 19:02 | Обновлено 13 июля 2023, 19:06
1744
0
ОФИЦИАЛЬНО. Макаренко стал одноклубником Беседина
Украинский хавбек перешел в «Ордабасы»
13 июля 2023, 19:02 | Обновлено 13 июля 2023, 19:06
1744
0
Казахстанский клуб «Ордабасы» официально сообщил о подписании украинского полузащитника Евгения Макаренко. Контракт с 32-летним хавбеком рассчитан на один год.
Последние два года Макаренко провел в венгерском «Фехерваре», за который суммарно провел 56 матчей во всех турнирах и отличился 2 голами и 7 ассистами.
Напомним, лишь неделю назад «Ордабасы» объявил о подписании еще одного экс-игрока «Динамо» Киев и сборной Украины – форварда Артема Беседина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 июля 2023, 22:35 9
Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после победы над Киз на Уимблдоне
Футбол | 13 июля 2023, 13:40 10
38-летний английский футболист подписал годичный контракт с клубом из Ливерпуля
Футбол | 13.07.2023, 13:50
Футбол | 12.07.2023, 23:59
Теннис | 13.07.2023, 16:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2023, 21:57 33
11.07.2023, 20:12 10
12.07.2023, 17:32 6
12.07.2023, 17:45 21
13.07.2023, 11:30
12.07.2023, 09:59 1
12.07.2023, 16:45 13
11.07.2023, 22:57 4