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  4. СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 14:52 |
961
2

СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»

Президент «Динамо» назвал унизительным предложение «Торино» по Владимиру Бражко

21 июля 2023, 14:52 |
961
2
СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»
Dynamomania. Владимир Бражко

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что столичный клуб отклонил предложение «Торино» в €4 млн + бонусы за 21-летнего полузащитника Владимира Бражко.

«Предложение «Торино» унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу «Динамо». Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!

Надо продавать так, как мы это сделать с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу «Динамо», нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже», – сказал Суркис.

Отметим, что «Динамо» продало Илью Забарного в «Борнмут» за 22,7 млн евро, а Виталия Миколенко – за 23,5 млн евро в «Эвертон».

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Динамо Киев трансферы Торино трансферы Серии A трансферы УПЛ Владимир Бражко Игорь Суркис
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Ігор Бойко
На рахунок молодих - так, згідний, а от Сидорчука, Буяльського, Караваєва, Кабаєва, Гармаша... слід продавати, за що дають
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+1
TV Село
Скажи сразу что мало для казино ,а не для клуба ,10 раз на красное или чёрное  в Монако хватит поставить 
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