СУРКИС: «Если я начну продавать игроков по €4 млн, у меня не будет команды»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что столичный клуб отклонил предложение «Торино» в €4 млн + бонусы за 21-летнего полузащитника Владимира Бражко.

«Предложение «Торино» унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу «Динамо». Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды!

Надо продавать так, как мы это сделать с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу «Динамо», нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже», – сказал Суркис.

Отметим, что «Динамо» продало Илью Забарного в «Борнмут» за 22,7 млн евро, а Виталия Миколенко – за 23,5 млн евро в «Эвертон».