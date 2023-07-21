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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 12:20 | Обновлено 21 июля 2023, 12:27
704
0

Стало известно, сколько Металлист 1925 заплатил Mеталлургу за Сидорова

Довольно солидная сумма для украинского футбола

21 июля 2023, 12:20 | Обновлено 21 июля 2023, 12:27
704
0
Стало известно, сколько Металлист 1925 заплатил Mеталлургу за Сидорова
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Как стало известно Sport.ua, за переход своего бомбардира Алексея Сидорова «Металлург» получил от «Металлиста 1925» 100 тысяч евро компенсации.

Кроме того, запорожский клуб также получит определенный бонусный процент от предстоящей продажи нападающего, узаконившего свои деловые отношения с харьковчанами.

В первой команде «Металлурга» Алексей Сидоров провел 74 матча и забил 30 голов.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» не подошел «Металлургу».

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Источник Sport.ua
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