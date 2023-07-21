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Украина. Первая лига
21 июля 2023, 12:00 | Обновлено 21 июля 2023, 12:06
938
0

Воспитанник Динамо не подошел Металлургу

Илья Зубков не впечатлил тренерский штаб запорожского клуба

21 июля 2023, 12:00 | Обновлено 21 июля 2023, 12:06
938
0
Воспитанник Динамо не подошел Металлургу
ФК Металлист 1925. Илья Зубков

В последнем контрольном матче на сборе в Mоршине футболисты «Металурга» взяли верх над «Прикарпатьем» – 2:0.

Как стало известно Sport.ua, сразу после поединка подопечные Владимира Mикитина отправились в Запорожье, а уже 23 июля передислоцируются в Умань, где будут готовиться к стартовому матчу перволигового первенства Украины с «Кременем».

По информации нашего источника, за переход своего бомбардира Алексея Сидорова «Металлург» получил от «Металлиста 1925» 100 тысяч евро компенсации, получат запорожцы и определенный бонусный процент от предстоящей продажи нападающего, узаконившего свои деловые отношения с харьковчанами.

Теперь Владимиру Mикитину в сжатые сроки нужно позаботиться о замене фактурному Сидорову. Надежды на потенциального новичка – воспитанника киевского «Динамо» Илью Зубкова, который, кстати, в прошлом году защищал цвета именно «Металлиста 1925», не оправдались. В Моршине он принял участие в спарринге со «Скалой», но ничем не поразил тренерский штаб запорожцев и от его услуг решили отказаться. Итак, поиск скаутами «металлургов» забивного форварда – продолжается.

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Илья Зубков Динамо Киев инсайд Металлург Запорожье
Источник Sport.ua
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