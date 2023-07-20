Воспитанник Динамо приехал на просмотр в Металлург

Запорожский клуб подыскивает замену Алексею Сидорову, который близок к переходу в «Металлист 1925».

Как стало известно Sport.ua, нападающий Илья Зубков может продолжить карьеру в «Металлурге». Сейчас 25-летний футболист работает с командой на сборе в Моршине.

Выпускник академии киевского «Динамо» остается без клуба с января, когда покинул «Металлист 1925». В составе харьковчан Зубков провел 15 матчей и забил 1 мяч в УПЛ. До этого центрфорвард поиграл за команды Чехии и Австрии, а также «Альянс».

«Металлург» в новом сезоне Первой лиги выступит в группе Б, где его соперниками станут «Чернигов», «Диназ», «Ингулец», «Полтава», «Левый берег», «Горняк-Спорт», «Мариуполь», «Виктория» и «Кремень». Матчем с последним запорожцы и стартуют в чемпионате 28 июля.

Ранее стало известно, где «Металлург» будет базироваться и проводить в ближайшее время домашние поединки.