Металлург определился с местом проведения домашних поединков

Как стало известно Sport.ua, уже 23 июля подопечные Владимира Микитина сменят дислокацию на Умань, где будут базироваться и проводить домашние матчи перволигового первенства Украины.

По информации нашего источника, «Металлург» покинул бомбардир Алексей Сидоров, который продолжит карьеру в «Металлисте 1925», который опередил в борьбе за форварда «Днепр-1», «Ворсклу», «Карпаты», которые также проявляли к нему интерес. Теперь Микитин сосредоточился на поиске фактурного забивного нападающего, который бы по манере игры напоминал Сидорова.

Есть и приятная для руководителя новость. В «Металлург» вернулся один из лидеров команды Александр Снижко, который был на просмотре в «Александрии», однако не произвел впечатления на тренерский штаб «горожан».

Ранее «Металлург» подписал игрока «Колоса».