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Украина. Первая лига
20 июля 2023, 10:33 |
417
0

Металлург определился с местом проведения домашних поединков

20 июля запорожцы проведут в Моршине заключительный спарринг с «Прикарпатьем» и вернутся домой

20 июля 2023, 10:33 |
417
0
Металлург определился с местом проведения домашних поединков
Twitter. Владимир Микитин

Как стало известно Sport.ua, уже 23 июля подопечные Владимира Микитина сменят дислокацию на Умань, где будут базироваться и проводить домашние матчи перволигового первенства Украины.

По информации нашего источника, «Металлург» покинул бомбардир Алексей Сидоров, который продолжит карьеру в «Металлисте 1925», который опередил в борьбе за форварда «Днепр-1», «Ворсклу», «Карпаты», которые также проявляли к нему интерес. Теперь Микитин сосредоточился на поиске фактурного забивного нападающего, который бы по манере игры напоминал Сидорова.

Есть и приятная для руководителя новость. В «Металлург» вернулся один из лидеров команды Александр Снижко, который был на просмотре в «Александрии», однако не произвел впечатления на тренерский штаб «горожан».

Ранее «Металлург» подписал игрока «Колоса».

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инсайд Первая лига Украины Металлург Запорожье Владимир Микитин
Источник Sport.ua
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