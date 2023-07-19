Металлург подписал игрока Колоса

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «Металлурга» стал левый защитник Сергей Корнийчук. С ним уже подписан контракт.

В прошлом сезоне 19-летний воспитанник ковельского футбола провел 21 матч за «Колос» U-19.

В ближайшее время игроком «Металлурга» может стать еще один бывший футболист «Колоса» U-19. Речь идет о 19-летнем атакующем полузащитнике Дмитрии Иродовском (26 матчей, 4 гола в минувшем сезоне за юношескую команду ковалевцев). Сейчас Иродовский проходит с «Металлургом» сборы в Моршине. Во вторничном спарринге со «Скалой 1911» (1:1) именно он заработал пенальти, с которого запорожцы забили свой единственный мяч.

Напомним, ранее запорожский «Металлург» подписал контракты с защитником Александром Николишиным из «Металлиста», а также полузащитником Даниилом Фальковским и нападающим Денисом Галатой из «Кремня» (последний взят в аренду).

«Металлург» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыках за право играть в УПЛ по сумме двух матчей уступил «Вересу» (1:0, 1:6).