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Украина. Первая лига
19 июля 2023, 09:40 | Обновлено 19 июля 2023, 09:45
475
0

Металлург подписал игрока Колоса

Тренерский штаб Владимира Микитина присмотрел перспективную молодежь

19 июля 2023, 09:40 | Обновлено 19 июля 2023, 09:45
475
0
Металлург подписал игрока Колоса
Twitter. Владимир Микитин

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «Металлурга» стал левый защитник Сергей Корнийчук. С ним уже подписан контракт.

В прошлом сезоне 19-летний воспитанник ковельского футбола провел 21 матч за «Колос» U-19.

В ближайшее время игроком «Металлурга» может стать еще один бывший футболист «Колоса» U-19. Речь идет о 19-летнем атакующем полузащитнике Дмитрии Иродовском (26 матчей, 4 гола в минувшем сезоне за юношескую команду ковалевцев). Сейчас Иродовский проходит с «Металлургом» сборы в Моршине. Во вторничном спарринге со «Скалой 1911» (1:1) именно он заработал пенальти, с которого запорожцы забили свой единственный мяч.

Напомним, ранее запорожский «Металлург» подписал контракты с защитником Александром Николишиным из «Металлиста», а также полузащитником Даниилом Фальковским и нападающим Денисом Галатой из «Кремня» (последний взят в аренду).

«Металлург» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в Первой лиге, после чего в стыках за право играть в УПЛ по сумме двух матчей уступил «Вересу» (1:0, 1:6).

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Металлург Запорожье Колос Ковалевка трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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