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  4. Де Хеа отклонил предложение от Интера и хочет вернуться в Ла Лигу
Италия
21 июля 2023, 11:15 |
897
0

Де Хеа отклонил предложение от Интера и хочет вернуться в Ла Лигу

Испанец не станет потенциальным конкурентом для Анатолия Трубина в стане «нерадзурри»

21 июля 2023, 11:15 |
897
0
Де Хеа отклонил предложение от Интера и хочет вернуться в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который в конце минувшего сезона попрощался с английским клубом и ныне пребывает в статусе свободного агента, отклонил предложение от миланского «Интера».

Де Хеа хочет получать в новом клубе 10 миллионов евро «чистыми» в год, в то время как «Интер» был готов платить испанцу только 5 миллионов евро в год после уплаты налогов.

По имеющимся данным, Де Хеа хотел бы вернуться в испанскую Ла Лигу, но с такими запросами по зарплате сделать это будет почти невозможно. По этой причине едва ли не единственным реальным вариантом на рынке для Давида остается саудовская Про-Лига, клубы из которой готовы платить своим игрокам баснословные деньги.

Напомним, итальянские СМИ в последние недели активно сватают в «Интер» украинского голкипера «Шахтера» Анатолия Трубина.

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Давид Де Хеа Интер Милан трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник Daily Record
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