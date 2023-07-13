Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Рассказываем об игроках, которых можно подписать прямо сейчас
Клубы постепенно начинают подготовку к новому сезону. Параллельно с тем они проводят и работу с кадрами. Трансферное окно открыто, а на рынке есть немало качественных игроков, которых можно подписать бесплатно. Сейчас они открыты к предложениям. Далее – самые известные свободные агенты, которых можно подписать бесплатно прямо сейчас.
Давид Де Хеа
Де Хеа освободился относительно недавно. Его контракт с Манчестер Юнайтед действовал вплоть до 30 июня. Стороны так и не договорились о продлении соглашения, хотя игрок, по слухам, был готов на снижение зарплаты. Судя по всему, 32-летний испанец стал свободным агентом по желанию клуба. После 12-ти лет в МЮ Де Хеа вынужден искать себе новый клуб, но в профессиональном плане для него это не должно стать проблемой. Лучший голкипер АПЛ прошлого сезона не будет долго безработным.
Иско
Иско уже давно пребывает в статусе свободного агента. В конце 2022 года испанец покинул Севилью и с тех пор остается без клуба. Странно, что за полсезона ему так и не подвернулся подходящий вариант. Или он сам все отклонял. Зимой у футболиста были варианты в Бундеслиге, но ничего не получилось ни с Лейпцигом, ни с Унионом. Согласно последним новостям, 31-летний хавбек достиг договоренности с Райо Вальекано, но официально о сделке пока не сообщалось. Может Иско ждет еще варианты, но пора бы уже соглашаться на то, что есть.
Жорди Альба
Альба покинул Барселону по окончании прошлого сезона. Все указывает на то, что 34-летний фулбек воссоединится с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом в Интер Майами, но официального подтверждения этому нет. Клуб из Флориды еще несколько недель назад анонсировал переход Бускетса, а Месси сам уже давно объявил о переезде в США. Альба пока без контракта, хотя, по данным СМИ, он находится в шаге от перехода в Интер Майами. Не исключено, что испанец получил и другие привлекательные предложения и не обязательно из популярной нынче Саудовской Аравии. Интерес к нему есть и в Европе.
Джесси Лингард
После ухода из МЮ летом 2022 года Лингард ради эксперимента подписал 1-летний контракт с Ноттингем Форест. Вариант не сработал. Лесники боролись за выживание, а воспитанник Юнайтед не особо им помогал. В минувшем сезоне 30-летний хавбек сыграл 17 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Два гола и 2 ассиста англичанин оформил в Кубке лиги. В прошлом году на Лингарда было много претендентов. Нынешним летом ситуация для футболиста не такая радужная. Игрока пока не спешат подписывать даже бесплатно.
Хамес Родригес
В последнее время Хамес часто меняет клубы. В 2020-м году Родригес перешел в Эвертон, в 2021-м – в Аль-Райян, в 2022-м – в Олимпиакос, а в 2023-м году стал свободным агентом. В Греции 31-летний хавбек не продержался и сезона, хотя успел забить 5 голов и отдать 5 ассистов в 17-ти матчах местного первенства. Колумбиец хотел вернуться в Европу, но его возвращение оказалось краткосрочным. Дальше – неизвестность. Уже давно не сообщалось об интересе к Хамесу со стороны серьезных клубов, но, возможно, снова появятся варианты на Ближнем Востоке.
Эден Азар
Трансфер Азара считается одним из самых провальных для мадридского Реала, учитывая, что в 2019-м году сливочные выкупили его у Челси за 115 млн евро. За 4 года бельгиец провел суммарно лишь 76 матчей в составе бланкос, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. От бельгийца в столице Испании ждали совсем другой результативности. Сотрудничество оказалось настолько неудачным, что стороны расстались еще до истечения срока контракта. Ходят слухи, что 32-летний вингер может завершить карьеру. При этом сам Азар заявлял, что у него еще есть энергия и желание выступать на высоком уровне.
Серхио Рамос
Последние 2 сезона Рамос провел в ПСЖ. Несмотря на свой возраст, 37-летний центрбек был одним из самых качественных игроков команды, хотя без травм не обошлось. Были слухи о желании испанца вернуться в Севилью, но нервионцы их опровергли. В клубе заявили, что уважают своего воспитанника, но возвращать его не планируют. После этого начали появляться новости об интересе к игроку со стороны Интер Майами. Таким образом, Рамос снова может стать одноклубником Месси, с которым провел 2 года в Париже.
Алексис Санчес
Прошлый сезон Алексис провел в составе Марселя и помог провансальцам выйти в Лигу чемпионов. В минувшей кампании 34-летний нападающий сыграл 35 матчей в Лиге 1, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Нормальные показатели для ветерана. К тому же он никогда ранее не играл во Франции и, возможно, уже не сыграет. Стороны ведут переговоры о новом контракте, но пока не приближаются к договоренности. В то же время чилиец остается свободным агентом и волен общаться с любым заинтересованным клубом. На звездных форвардов большой спрос, поэтому Алексис обязательно выберет оптимальный вариант для себя.
Диего Коста
Коста на протяжении карьеры успел поиграть во многих клубах и во многих странах. В августе 2021 года Диего перешел в Атлетико Минейро и, казалось, что в Европу он уже не вернется. Но в сентябре 2022-го появилось предложение от Вулверхэмптона, куда бразилец перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний нападающий сыграл 23 матча в АПЛ и забил 1 гол. Наверняка, Коста не оправдал ожиданий клуба, потому и стал снова свободным агентом. Как и в случае с Алексисом, Диего найдет себе новый клуб, если захочет, но нельзя отрицать, что колоритный испанец приближается к закату карьеры.
Текст: meta.ua/sport
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