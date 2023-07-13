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13 июля 2023, 15:29 | Обновлено 13 июля 2023, 15:33
593
1

Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов

Рассказываем об игроках, которых можно подписать прямо сейчас

13 июля 2023, 15:29 | Обновлено 13 июля 2023, 15:33
593
1
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Клубы постепенно начинают подготовку к новому сезону. Параллельно с тем они проводят и работу с кадрами. Трансферное окно открыто, а на рынке есть немало качественных игроков, которых можно подписать бесплатно. Сейчас они открыты к предложениям. Далее – самые известные свободные агенты, которых можно подписать бесплатно прямо сейчас.

Давид Де Хеа

Де Хеа освободился относительно недавно. Его контракт с Манчестер Юнайтед действовал вплоть до 30 июня. Стороны так и не договорились о продлении соглашения, хотя игрок, по слухам, был готов на снижение зарплаты. Судя по всему, 32-летний испанец стал свободным агентом по желанию клуба. После 12-ти лет в МЮ Де Хеа вынужден искать себе новый клуб, но в профессиональном плане для него это не должно стать проблемой. Лучший голкипер АПЛ прошлого сезона не будет долго безработным.

Иско

Getty Images/Global Images Ukraine

Иско уже давно пребывает в статусе свободного агента. В конце 2022 года испанец покинул Севилью и с тех пор остается без клуба. Странно, что за полсезона ему так и не подвернулся подходящий вариант. Или он сам все отклонял. Зимой у футболиста были варианты в Бундеслиге, но ничего не получилось ни с Лейпцигом, ни с Унионом. Согласно последним новостям, 31-летний хавбек достиг договоренности с Райо Вальекано, но официально о сделке пока не сообщалось. Может Иско ждет еще варианты, но пора бы уже соглашаться на то, что есть.

Жорди Альба

Getty Images/Global Images Ukraine

Альба покинул Барселону по окончании прошлого сезона. Все указывает на то, что 34-летний фулбек воссоединится с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом в Интер Майами, но официального подтверждения этому нет. Клуб из Флориды еще несколько недель назад анонсировал переход Бускетса, а Месси сам уже давно объявил о переезде в США. Альба пока без контракта, хотя, по данным СМИ, он находится в шаге от перехода в Интер Майами. Не исключено, что испанец получил и другие привлекательные предложения и не обязательно из популярной нынче Саудовской Аравии. Интерес к нему есть и в Европе.

Джесси Лингард

Getty Images/Global Images Ukraine

После ухода из МЮ летом 2022 года Лингард ради эксперимента подписал 1-летний контракт с Ноттингем Форест. Вариант не сработал. Лесники боролись за выживание, а воспитанник Юнайтед не особо им помогал. В минувшем сезоне 30-летний хавбек сыграл 17 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Два гола и 2 ассиста англичанин оформил в Кубке лиги. В прошлом году на Лингарда было много претендентов. Нынешним летом ситуация для футболиста не такая радужная. Игрока пока не спешат подписывать даже бесплатно.

Хамес Родригес

Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время Хамес часто меняет клубы. В 2020-м году Родригес перешел в Эвертон, в 2021-м – в Аль-Райян, в 2022-м – в Олимпиакос, а в 2023-м году стал свободным агентом. В Греции 31-летний хавбек не продержался и сезона, хотя успел забить 5 голов и отдать 5 ассистов в 17-ти матчах местного первенства. Колумбиец хотел вернуться в Европу, но его возвращение оказалось краткосрочным. Дальше – неизвестность. Уже давно не сообщалось об интересе к Хамесу со стороны серьезных клубов, но, возможно, снова появятся варианты на Ближнем Востоке.

Эден Азар

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер Азара считается одним из самых провальных для мадридского Реала, учитывая, что в 2019-м году сливочные выкупили его у Челси за 115 млн евро. За 4 года бельгиец провел суммарно лишь 76 матчей в составе бланкос, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. От бельгийца в столице Испании ждали совсем другой результативности. Сотрудничество оказалось настолько неудачным, что стороны расстались еще до истечения срока контракта. Ходят слухи, что 32-летний вингер может завершить карьеру. При этом сам Азар заявлял, что у него еще есть энергия и желание выступать на высоком уровне.

Серхио Рамос

Getty Images/Global Images Ukraine

Последние 2 сезона Рамос провел в ПСЖ. Несмотря на свой возраст, 37-летний центрбек был одним из самых качественных игроков команды, хотя без травм не обошлось. Были слухи о желании испанца вернуться в Севилью, но нервионцы их опровергли. В клубе заявили, что уважают своего воспитанника, но возвращать его не планируют. После этого начали появляться новости об интересе к игроку со стороны Интер Майами. Таким образом, Рамос снова может стать одноклубником Месси, с которым провел 2 года в Париже.

Алексис Санчес

Getty Images/Global Images Ukraine

Прошлый сезон Алексис провел в составе Марселя и помог провансальцам выйти в Лигу чемпионов. В минувшей кампании 34-летний нападающий сыграл 35 матчей в Лиге 1, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи. Нормальные показатели для ветерана. К тому же он никогда ранее не играл во Франции и, возможно, уже не сыграет. Стороны ведут переговоры о новом контракте, но пока не приближаются к договоренности. В то же время чилиец остается свободным агентом и волен общаться с любым заинтересованным клубом. На звездных форвардов большой спрос, поэтому Алексис обязательно выберет оптимальный вариант для себя.

Диего Коста

Getty Images/Global Images Ukraine

Коста на протяжении карьеры успел поиграть во многих клубах и во многих странах. В августе 2021 года Диего перешел в Атлетико Минейро и, казалось, что в Европу он уже не вернется. Но в сентябре 2022-го появилось предложение от Вулверхэмптона, куда бразилец перешел на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний нападающий сыграл 23 матча в АПЛ и забил 1 гол. Наверняка, Коста не оправдал ожиданий клуба, потому и стал снова свободным агентом. Как и в случае с Алексисом, Диего найдет себе новый клуб, если захочет, но нельзя отрицать, что колоритный испанец приближается к закату карьеры.

Текст: meta.ua/sport

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выбор редакции Давид Де Хеа Иско Жорди Альба Джесси Лингард Хамес Родригес Эден Азар Серхио Рамос Алексис Санчес Диего Коста
Источник Sport.ua
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