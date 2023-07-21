Алексей СЫЧ: «Рад вернуться в Украину»

22-летний защитник Алексей Сыч поделился впечатлениями от возвращения во львовский «Рух» после аренды в бельгийском клубе «Кортрейк», где он провел прошлый сезон-2022/2023.

«Эмоции после возвращения очень хорошие. Рад вернуться в Украину, в «Рух». Практически год не виделись с ребятами. Конечно, поддерживал со многими связь на расстоянии. Притула, Дидык, Сапуга... С Ростиславом Ляхом, к примеру, пересекались в молодежной сборной. Приняли хорошо, спасибо им за это.

За матчами «Руха» следил. Просматривал много их игр в прошлом чемпионате. Команда демонстрировала достаточно неплохой футбол, особенно было приятно смотреть за молодежью. Рад за наших юниоров, которые во второй раз выиграли чемпионат Украины и закрыли рты всем диванным критикам, которые скептически отнеслись к их успеху в позапрошлом сезоне.

Тренировки очень интинсивные, но это неудивительно, ведь продолжаются сборы. Признаюсь, немного тяжеловато, ведь у меня была определенная пауза в тренировочном процессе, поэтому нужно немного больше времени, чтобы так сказать влиться в команду.

Руководство команды ставит перед игроками и тренерским штабом только самые высокие цели. Уверен, каждый со своей стороны будет для этого выкладываться на максимум. Для меня лично главная цель - это самосовершенствоваться, каждой тренировки, каждой игры показывать, на что я способен», – рассказал Сыч.