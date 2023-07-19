Украина. Премьер лига19 июля 2023, 17:19 |
469
3
ОФИЦИАЛЬНО. Сыч, выступавший в прошлом сезоне в Бельгии, вернулся в Рух
Алексей продолжит играть за львовскую команду
19 июля 2023, 17:19 |
469
3
Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о возвращении 22-летнего украинского защитника Алексея Сыча.
В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в бельгийском «Кортрейке».
Контракт игрока с руховцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
В кампании 2022/23 Сыч отыграл 17 матчей за «Кортрейк», в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Читайте также:Сыч вернулся из аренды в Кортрейке и начнет сезон в Рухе
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 июля 2023, 13:45 16
Амарисса Тот стерла след от спорного мяча, пока на корт шел супервайзер
Футбол | 19 июля 2023, 03:43 0
Накануне товарищеского матча лидеру динамовцев удалили зуб мудрости
Футбол | 19.07.2023, 11:03
Футбол | 18.07.2023, 19:18
Футбол | 19.07.2023, 15:33
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Не Львівську команду, а Винниківську
Показать Скрыть 1 ответ
Вроде неплохо там играл.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.07.2023, 21:59 4
18.07.2023, 20:53 1
19.07.2023, 14:58 56
Бокс
18.07.2023, 05:17
18.07.2023, 08:43
19.07.2023, 10:35
18.07.2023, 12:30 6