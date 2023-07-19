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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 17:19 |
469
3

ОФИЦИАЛЬНО. Сыч, выступавший в прошлом сезоне в Бельгии, вернулся в Рух

Алексей продолжит играть за львовскую команду

19 июля 2023, 17:19 |
469
3
ОФИЦИАЛЬНО. Сыч, выступавший в прошлом сезоне в Бельгии, вернулся в Рух
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о возвращении 22-летнего украинского защитника Алексея Сыча.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в бельгийском «Кортрейке».

Контракт игрока с руховцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

В кампании 2022/23 Сыч отыграл 17 матчей за «Кортрейк», в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Кортрейк Рух Львов аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Алексей Сыч
Источник ФК Рух Львов
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dudigo78
Не Львівську команду, а Винниківську
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naverland
Вроде неплохо там играл. 
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