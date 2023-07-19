ОФИЦИАЛЬНО. Сыч, выступавший в прошлом сезоне в Бельгии, вернулся в Рух

Львовский футбольный клуб «Рух» официально объявил о возвращении 22-летнего украинского защитника Алексея Сыча.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в бельгийском «Кортрейке».

Контракт игрока с руховцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

В кампании 2022/23 Сыч отыграл 17 матчей за «Кортрейк», в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.