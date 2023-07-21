Достижение Мудрика и Ко. Челси – лидер возрастного рейтинга АПЛ

Лондонский «Челси» в настоящий момент является самой молодой командой Английской Премьер-лиги.

Сейчас у «синих» имеется 30 футболистов. Их средний возраст составляет 23,8 лет. Вторым в данном рейтинге АПЛ идет «Брайтон». Средний возраст его состава равен 24,5 года. Третья позиция у «Бернли» (24,8).

Напомним, «Челси», который сейчас проводит подготовку к сезону в США, в ночь на 20 июля провел спарринг с командой «Рексхэм» и добился победы со счетом 5:0. Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик участие в поединке не принял. Это, впрочем, не помешало ему стать звездой клубного Тик-Тока.