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Англия
21 июля 2023, 07:34 | Обновлено 21 июля 2023, 07:38
1297
0

Достижение Мудрика и Ко. Челси – лидер возрастного рейтинга АПЛ

У «пенсионеров» самая молодая команда в чемпионате Англии

21 июля 2023, 07:34 | Обновлено 21 июля 2023, 07:38
1297
0
Достижение Мудрика и Ко. Челси – лидер возрастного рейтинга АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в настоящий момент является самой молодой командой Английской Премьер-лиги.

Сейчас у «синих» имеется 30 футболистов. Их средний возраст составляет 23,8 лет. Вторым в данном рейтинге АПЛ идет «Брайтон». Средний возраст его состава равен 24,5 года. Третья позиция у «Бернли» (24,8).

Напомним, «Челси», который сейчас проводит подготовку к сезону в США, в ночь на 20 июля провел спарринг с командой «Рексхэм» и добился победы со счетом 5:0. Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик участие в поединке не принял. Это, впрочем, не помешало ему стать звездой клубного Тик-Тока.

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Челси Брайтон Бернли Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник Transfermarkt
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