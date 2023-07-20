Челси – Рексхэм – 5:0. Видео голов и обзор матча

Лондонский «Челси» в рамках предсезонного сбора в США провел контрольный спарринг с клубом «Рексхэм» из Уэльса.

Как ранее уже сообщалось, в матче главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не задействовал украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Без украинца «Челси» добился крупной победы со счетом 5:0.

Товарищеский матч

«Челси» – «Рексхэм» – 5:0

Голы: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чилуэлл, 90+3.