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Англия
20 июля 2023, 09:44 |
450
0

Челси – Рексхэм – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

20 июля 2023, 09:44 |
450
0
Челси – Рексхэм – 5:0. Видео голов и обзор матча
ФК Челси

Лондонский «Челси» в рамках предсезонного сбора в США провел контрольный спарринг с клубом «Рексхэм» из Уэльса.

Как ранее уже сообщалось, в матче главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не задействовал украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Без украинца «Челси» добился крупной победы со счетом 5:0.

Товарищеский матч

«Челси» – «Рексхэм» – 5:0
Голы: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чилуэлл, 90+3.

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товарищеские матчи Рексхэм Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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