Англия20 июля 2023, 09:44 |
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Челси – Рексхэм – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
20 июля 2023, 09:44 |
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Лондонский «Челси» в рамках предсезонного сбора в США провел контрольный спарринг с клубом «Рексхэм» из Уэльса.
Как ранее уже сообщалось, в матче главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не задействовал украинского полузащитника Михаила Мудрика.
Без украинца «Челси» добился крупной победы со счетом 5:0.
Товарищеский матч
«Челси» – «Рексхэм» – 5:0
Голы: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чилуэлл, 90+3.
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