Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал звездой TikTok.

Пресс-служба «синих» в этой соцсети опубликовала видео с ударами Мудрика с разных ног. Михаил реализовал все выстрелы, поиздевавшись над голкиперами.

«Он вернулся!», – подписана публикация.

Сейчас «Челси» находятся в США на предсезонной подготовке. В первом матче лондонцы разгромили «Рексхэм». Мудрик в заявку на поединок не попал.

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ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США