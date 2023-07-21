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Англия
21 июля 2023, 02:30 | Обновлено 21 июля 2023, 02:42
222
1

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США

Синие отправились на предсезонную подготовку

21 июля 2023, 02:30 | Обновлено 21 июля 2023, 02:42
222
1
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал звездой TikTok.

Пресс-служба «синих» в этой соцсети опубликовала видео с ударами Мудрика с разных ног. Михаил реализовал все выстрелы, поиздевавшись над голкиперами.

«Он вернулся!», – подписана публикация.

Сейчас «Челси» находятся в США на предсезонной подготовке. В первом матче лондонцы разгромили «Рексхэм». Мудрик в заявку на поединок не попал.

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США

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Источник Sport.ua
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Zdolaemo
Ну хоть в тиктоке у него получается в ворота попадать 
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