Англия21 июля 2023, 02:30 | Обновлено 21 июля 2023, 02:42
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ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Синие отправились на предсезонную подготовку
21 июля 2023, 02:30 | Обновлено 21 июля 2023, 02:42
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик стал звездой TikTok.
Пресс-служба «синих» в этой соцсети опубликовала видео с ударами Мудрика с разных ног. Михаил реализовал все выстрелы, поиздевавшись над голкиперами.
«Он вернулся!», – подписана публикация.
Сейчас «Челси» находятся в США на предсезонной подготовке. В первом матче лондонцы разгромили «Рексхэм». Мудрик в заявку на поединок не попал.
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ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
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Ну хоть в тиктоке у него получается в ворота попадать
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