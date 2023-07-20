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  4. Челси без Мудрика разгромил Рексхэм
Англия
20 июля 2023, 05:17 |
21
0

Челси без Мудрика разгромил Рексхэм

Лондонский клуб провел в Америке товарищеский поединок

20 июля 2023, 05:17 |
21
0
Челси без Мудрика разгромил Рексхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в рамках предсезонного сбора в США провел контрольный спарринг с клубом «Рексхэм» из Уэльса.

Как ранее уже сообщалось, в матче главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не задействовал украинского полузащитника Михаила Мудрика.

Без украинца «Челси» добился крупной победы со счетом 5:0.

Товарищеский матч

«Челси» – «Рексхэм» – 5:0

Голы: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чилуэлл, 90+3.

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товарищеские матчи Челси Рексхэм Бен Чилуэлл Кристофер Нкунку
Источник Sport.ua
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