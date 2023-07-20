Англия20 июля 2023, 05:17 |
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Челси без Мудрика разгромил Рексхэм
Лондонский клуб провел в Америке товарищеский поединок
20 июля 2023, 05:17 |
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Лондонский «Челси» в рамках предсезонного сбора в США провел контрольный спарринг с клубом «Рексхэм» из Уэльса.
Как ранее уже сообщалось, в матче главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не задействовал украинского полузащитника Михаила Мудрика.
Без украинца «Челси» добился крупной победы со счетом 5:0.
Товарищеский матч
«Челси» – «Рексхэм» – 5:0
Голы: Матсен, 3, 42, Галлахер, 80, Нкунку, 90, Чилуэлл, 90+3.
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