У Магуайра отобрали капитанскую повязку МЮ. Кому она досталась?

28-летний португальский атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал новым капитаном команды.

Ранее стало известно о том, что руководство «красных дьволов» лишило 30-летнего английского центрального защитника Гарри Магуайра капитанской поваязки.

Бруну с 2021 года являлся вице-капитаном «МЮ». За английский гранд португалец выступает с 2020 года. За это время он провел 185 матчей, в которых отличился 64 мячами и 54 голевыми передачами.