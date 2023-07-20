У Магуайра отобрали капитанскую повязку МЮ. Кому она досталась?
Бруну Фернандеш – новый капитан «красных дьяволов»
28-летний португальский атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал новым капитаном команды.
Ранее стало известно о том, что руководство «красных дьволов» лишило 30-летнего английского центрального защитника Гарри Магуайра капитанской поваязки.
Бруну с 2021 года являлся вице-капитаном «МЮ». За английский гранд португалец выступает с 2020 года. За это время он провел 185 матчей, в которых отличился 64 мячами и 54 голевыми передачами.
Introducing our new club captain: @B_Fernandes8 💪©️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер подписал предварительный контракт с «Полесьем»
Победу киевлянам принес результативный удар в начале встречи