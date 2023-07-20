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  4. У Магуайра отобрали капитанскую повязку МЮ. Кому она досталась?
Англия
20 июля 2023, 18:59 | Обновлено 20 июля 2023, 19:07
189
0

У Магуайра отобрали капитанскую повязку МЮ. Кому она досталась?

Бруну Фернандеш – новый капитан «красных дьяволов»

20 июля 2023, 18:59 | Обновлено 20 июля 2023, 19:07
189
0
У Магуайра отобрали капитанскую повязку МЮ. Кому она досталась?
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

28-летний португальский атакующий полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал новым капитаном команды.

Ранее стало известно о том, что руководство «красных дьволов» лишило 30-летнего английского центрального защитника Гарри Магуайра капитанской поваязки.

Бруну с 2021 года являлся вице-капитаном «МЮ». За английский гранд португалец выступает с 2020 года. За это время он провел 185 матчей, в которых отличился 64 мячами и 54 голевыми передачами.

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Гарри Магуайр Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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