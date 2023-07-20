Руни дал совет Магуайру, который лишился капитанства в МЮ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о ситуации, в которой оказался защитник «красных дьяволов» Гарри Магуайр. Его, напомним, главный тренер команды Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки.

«Как он будет и дальше играть в клубе, где его лишили повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Гарри в положение, когда он должен решить, что делать дальше.

Я уверен, что Гарри захочет уйти, чтобы играть – ради себя, ради своей карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего успеха. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти», – заявил 38-летний Руни.

Ранее Руни высказался о чемпионской борьбе в предстоящем чемпионате Англии сезона-2023/2024.