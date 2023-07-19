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Англия
19 июля 2023, 09:03 | Обновлено 19 июля 2023, 09:04
469
0

Легендарный Руни сделал прогноз на будущий сезон в АПЛ

Экс-нападающий – о борьбе за чемпионство

19 июля 2023, 09:03 | Обновлено 19 июля 2023, 09:04
469
0
Легендарный Руни сделал прогноз на будущий сезон в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший нападающий клубов «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» Уэйн Руни высказал мнение о борьбе за победу в чемпионате Англии сезона-2023/2024. 38-летний специалист уверен, что за титул будут бороться чемпион последних лет «Манчестер Сити», а также «Арсенал», который сможет оказать «горожанам» серьезное сопротивление.

«Я считаю, что «Арсенал» провел фантастический сезон [2022/2023]. Они сделали огромный шаг, и их новые подписания дают им толчок, чтобы бросить вызов «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», «Челси» и, надеюсь, «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будут лучше.

«Арсенал» сделал несколько отличных подписаний, и они снова будут бороться за победу в АПЛ. Я думаю, что Артета проделал невероятную работу: он привел команду к победе в Кубке Англии в первом сезоне и действительно напряг «Сити» в прошлом сезоне», – заявил Руни.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 в АПЛ в призовую тройку вошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в заокеанской МЛС.

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Источник Sky Sports
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