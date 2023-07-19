Легендарный Руни сделал прогноз на будущий сезон в АПЛ

Бывший нападающий клубов «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» Уэйн Руни высказал мнение о борьбе за победу в чемпионате Англии сезона-2023/2024. 38-летний специалист уверен, что за титул будут бороться чемпион последних лет «Манчестер Сити», а также «Арсенал», который сможет оказать «горожанам» серьезное сопротивление.

«Я считаю, что «Арсенал» провел фантастический сезон [2022/2023]. Они сделали огромный шаг, и их новые подписания дают им толчок, чтобы бросить вызов «Сити». Я думаю, что «Ливерпуль», «Челси» и, надеюсь, «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне будут лучше.

«Арсенал» сделал несколько отличных подписаний, и они снова будут бороться за победу в АПЛ. Я думаю, что Артета проделал невероятную работу: он привел команду к победе в Кубке Англии в первом сезоне и действительно напряг «Сити» в прошлом сезоне», – заявил Руни.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 в АПЛ в призовую тройку вошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в заокеанской МЛС.