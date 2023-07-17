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17 июля 2023, 11:15 | Обновлено 17 июля 2023, 11:18
455
1

Руни предрек Месси трудности в МЛС

Английский специалист – о контракте аргентинца с клубом «Интер Майами»

17 июля 2023, 11:15 | Обновлено 17 июля 2023, 11:18
455
1
Руни предрек Месси трудности в МЛС
ФК Интер Майами. Лионель Месси

Главный тренер клуба МЛС «Ди-Си Юнайтед» и бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал мнение о перспективах аргентинского нападающего Лионеля Месси в заокеанской МЛС.

«Все готово для Месси. К нему приехали его товарищи – Серхио Бускетс и Жорди Альба. Возможно, Иньеста и Суарес присоединятся к ним. У Месси есть тренер, который ему нравится и которому он доверяет. Для МЛС это очень важно. Однако, Месси будет нелегко здесь.

Звучит безумно, но игроки, которые приходят, обнаруживают, что это тяжелая лига. Переезды, разные условия в разных городах, и на поле много энергии и напряженности. Американцы любят победителей. Прежде всего, они хотят видеть мастерство и развлекаться, и Месси дает все это», – заявил Руни.

Ожидается, что Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках Кубка лиг.

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Уэйн Руни Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник The Times
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Злий Глобинець
Які труднощі? Король футболу дограє свою кар'єру. Ну, трохи доведеться побігати, особливо не напружуючись. За шалені гроші, між іншим. Може, Руні давить жаба щодо заробітків Лео?
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