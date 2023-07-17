ВИДЕО. Интер Майами презентовал Лионеля Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси представлен болельщикам в качестве игрока клуба МЛС «Интер Майами».

Презентация 36-летнего игрока вызвала повышенный ажиотаж – трибуны домашнего стадиона клуба из Флориды были заполнены практически полностью. В церемонии приняли участие совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

Также было проведено представление Серхио Бускетса, который влился в ряды «Интера Майами».

Лионель Месси, напомним, подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.