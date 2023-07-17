Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Интер Майами презентовал Лионеля Месси
Другие новости
17 июля 2023, 05:26 |
14
0

ВИДЕО. Интер Майами презентовал Лионеля Месси

Событие собрало полный стадион

17 июля 2023, 05:26 |
14
0
ВИДЕО. Интер Майами презентовал Лионеля Месси
ФК Интер Майами

Аргентинский нападающий Лионель Месси представлен болельщикам в качестве игрока клуба МЛС «Интер Майами».

Презентация 36-летнего игрока вызвала повышенный ажиотаж – трибуны домашнего стадиона клуба из Флориды были заполнены практически полностью. В церемонии приняли участие совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.

Также было проведено представление Серхио Бускетса, который влился в ряды «Интера Майами».

Лионель Месси, напомним, подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.

По теме:
ВИДЕО. Как Украина U-20 обыграла шведов и стала третьей на Евробаскете-2023
БУСКЕТС: «Я был впечатлен этим клубом, когда приехал сюда с Барселоной»
ОФИЦИАЛЬНО. Бускетс стал игроком клуба Интер Майами. Месси не будет скучно
Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами видео
Источник ФК Интер Майами
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
Футбол | 16 июля 2023, 09:00 56
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23

Отслеживаем изменения в оценочных трансферных стоимостях лучших игроков отечественной лиги

Сборная Украины победила Швецию и заняла 3-е место на Евробаскете U-20
Баскетбол | 16 июля 2023, 21:45 2
Сборная Украины победила Швецию и заняла 3-е место на Евробаскете U-20
Сборная Украины победила Швецию и заняла 3-е место на Евробаскете U-20

Сине-желтые взяли у шведов реванш за поражение в групповом раунде

Две лицензии на ОИ-2024! Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги
Другие виды | 16.07.2023, 17:06
Две лицензии на ОИ-2024! Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги
Две лицензии на ОИ-2024! Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Футбол | 16.07.2023, 21:07
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Бокс | 16.07.2023, 06:35
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
15.07.2023, 04:41 12
Футбол
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
16.07.2023, 16:19 23
Теннис
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
16.07.2023, 07:45 12
Футбол
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
16.07.2023, 10:54 1
Бокс
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
Пике в прошлом. Шакира начала встречаться со звездой НБА
15.07.2023, 10:24 2
Баскетбол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
16.07.2023, 18:30 5
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
15.07.2023, 19:57 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем