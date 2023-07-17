ВИДЕО. Интер Майами презентовал Лионеля Месси
Событие собрало полный стадион
Аргентинский нападающий Лионель Месси представлен болельщикам в качестве игрока клуба МЛС «Интер Майами».
Презентация 36-летнего игрока вызвала повышенный ажиотаж – трибуны домашнего стадиона клуба из Флориды были заполнены практически полностью. В церемонии приняли участие совладелец «Интера Майами» Дэвид Бекхэм и главный тренер команды Херардо Мартино.
Также было проведено представление Серхио Бускетса, который влился в ряды «Интера Майами».
Лионель Месси, напомним, подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года.
Lionel Messi ✖️Inter Miami 👚🔟@InterMiamiCF 🎥pic.twitter.com/4D0XtqDWME— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
Llegó nuestro 5️⃣ pic.twitter.com/cyvZAqX80g— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023
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