Микель АРТЕТА: «Должны создать химию и сплоченность в команде»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы коллектива на сборе в США над командой звезд МЛС (5:0) высказался о потенциальных возможностей подопечных. Испанец подтвердил серьезность намерений команды. При этом исключительно в длительной перспективе.

«Это был отличный матч и отличная атмосфера. Было здорово видеть так много болельщиков «Арсенала», заполнивших стадион. У нас было несколько замечательных моментов в игре, а некоторые моменты, особенно в первом тайме, были не такими уж замечательными, но мы все еще находимся в самом начале предсезонной подготовки. В итоге я доволен результатом.

Мы должны увидеть, на что способны. Но идея состоит в том, чтобы с каждым годом быть более непредсказуемыми, чтобы сопернику было бы все труднее остановить и свести на нет то, что мы хотим сделать. Это то, что у нас есть сейчас, особенно в обороне и полузащите. У нас есть варианты, чтобы открыть пространство, у нас гораздо больше возможностей, чем в прошлом году.

Мы должны начать делать правильные вещи в предсезонке, чтобы получить наилучшую возможную подготовку, создать химию и сплоченность в команде. Затем будем двигаться вперед шаг за шагом. Давайте посмотрим, как мы начнем, и что будет после», – заявил Микель Артета.