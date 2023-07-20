ВИДЕО. Арсенал разгромил в США звезд МЛС

В ночь на четверг, 20 июля, лондонский «Арсенал» на предсезонном сборе в Америке провел поединок с командой звезд заокеанской МЛС.

Как ранее сообщалось, наставник «Арсенала» Микель Артета не задействовал в матче украинского защитника Александра Зинченко.

Встреча завершилась крупной победой гостей из Лондона – 5:0.

Товарищеский матч

«Арсенал» – команда звезд МЛС – 5:0

Голы: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржиньо, 47 пенальти, Мартинелли, 84, Хаверц, 89.