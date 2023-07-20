Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Арсенал разгромил в США звезд МЛС
Англия
20 июля 2023, 10:54 | Обновлено 20 июля 2023, 11:07
801
0

ВИДЕО. Арсенал разгромил в США звезд МЛС

«Канониры» добились победы в товарищеском матче

20 июля 2023, 10:54 | Обновлено 20 июля 2023, 11:07
801
0
ВИДЕО. Арсенал разгромил в США звезд МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на четверг, 20 июля, лондонский «Арсенал» на предсезонном сборе в Америке провел поединок с командой звезд заокеанской МЛС.

Как ранее сообщалось, наставник «Арсенала» Микель Артета не задействовал в матче украинского защитника Александра Зинченко.

Встреча завершилась крупной победой гостей из Лондона – 5:0.

Товарищеский матч

«Арсенал» – команда звезд МЛС – 5:0

Голы: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржиньо, 47 пенальти, Мартинелли, 84, Хаверц, 89.

По теме:
ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
Микель АРТЕТА: «Должны создать химию и сплоченность в команде»
Челси – Рексхэм – 5:0. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Арсенал Лондон Major League Soccer (MLS) товарищеские матчи Габриэл Жезус Леандро Троссард Жоржиньо Кай Хаверц Габриэл Мартинелли
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Теннис | 19 июля 2023, 11:16 2
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса

Расчет на способности серба Джоковича

Без Мудрика. Украинец не попал в заявку Челси на матч с Рексхемом
Футбол | 20 июля 2023, 02:39 1
Без Мудрика. Украинец не попал в заявку Челси на матч с Рексхемом
Без Мудрика. Украинец не попал в заявку Челси на матч с Рексхемом

«Пенсионеры» проведут спарринг на сборе в Америке

Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Футбол | 19.07.2023, 21:15
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19.07.2023, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Футбол | 19.07.2023, 23:59
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
В УЕФА отреагировали на участие крымских клубов в чемпионате рф
18.07.2023, 23:41 2
Футбол
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
18.07.2023, 20:53 1
Мир азарта
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 32
Футбол
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
18.07.2023, 15:18 1
Футбол
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
18.07.2023, 16:38 25
Волейбол
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 1
Теннис
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем