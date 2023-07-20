Англия20 июля 2023, 10:54 | Обновлено 20 июля 2023, 11:07
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ВИДЕО. Арсенал разгромил в США звезд МЛС
«Канониры» добились победы в товарищеском матче
20 июля 2023, 10:54 | Обновлено 20 июля 2023, 11:07
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В ночь на четверг, 20 июля, лондонский «Арсенал» на предсезонном сборе в Америке провел поединок с командой звезд заокеанской МЛС.
Как ранее сообщалось, наставник «Арсенала» Микель Артета не задействовал в матче украинского защитника Александра Зинченко.
Встреча завершилась крупной победой гостей из Лондона – 5:0.
Товарищеский матч
«Арсенал» – команда звезд МЛС – 5:0
Голы: Жезус, 5, Троссард, 23, Жоржиньо, 47 пенальти, Мартинелли, 84, Хаверц, 89.
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