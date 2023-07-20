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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
19.07.2023 16:00 – FT 0 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 00:17 | Обновлено 20 июля 2023, 01:07
54
0

ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь разошлись миром в спарринге

В товарищеском матче не было забито ни одного гола

20 июля 2023, 00:17 | Обновлено 20 июля 2023, 01:07
54
0
ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь разошлись миром в спарринге
ФК ЛНЗ

19 июля состоялся контрольный матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь.

Несмотря на полное доминирование хозяев в поле, встреча завершилась ничейным счетом (0:0).

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 23 июля в гостях против Александрии.

Товарищеский матч

19 июля, 16:00. Лебедин, Черкасская обл.

ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0

ЛНЗ: Пеньков (Самойленко, 45) – Тарасенко, Лопыренок – Савин (Норенков, 45), Рыбалка (Хамелюк, 45), Насонов (Стасюк, 45) – Пасич (Копыл, 45), Тищенко (Пасич, 72), Бойко (Долинский, 45), Шестаков (Наумец, 45) – Прядун (Ныч, 45)

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ЛНЗ Черкассы ФСК Мариуполь товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ статистические расклады Сергей Рыбалка
Источник Sport.ua
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