ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь разошлись миром в спарринге
В товарищеском матче не было забито ни одного гола
19 июля состоялся контрольный матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь.
Несмотря на полное доминирование хозяев в поле, встреча завершилась ничейным счетом (0:0).
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 23 июля в гостях против Александрии.
Товарищеский матч
19 июля, 16:00. Лебедин, Черкасская обл.
ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0
ЛНЗ: Пеньков (Самойленко, 45) – Тарасенко, Лопыренок – Савин (Норенков, 45), Рыбалка (Хамелюк, 45), Насонов (Стасюк, 45) – Пасич (Копыл, 45), Тищенко (Пасич, 72), Бойко (Долинский, 45), Шестаков (Наумец, 45) – Прядун (Ныч, 45)
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