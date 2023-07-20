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19.07.2023 16:00 – FT 0 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 11:20 |
34
0

ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

20 июля 2023, 11:20 |
34
0
ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
ЛНЗ

19 июля состоялся контрольный матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь.

Несмотря на полное доминирование хозяев в поле, встреча завершилась ничейным счетом (0:0).

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 23 июля в гостях против Александрии.

Товарищеский матч

19 июля, 16:00. Лебедин, Черкасская обл.

ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0

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Источник Sport.ua
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