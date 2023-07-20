Товарищеские матчи
19.07.2023 16:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига20 июля 2023, 11:20 |
34
0
ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
20 июля 2023, 11:20 |
34
0
19 июля состоялся контрольный матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФСК Мариуполь.
Несмотря на полное доминирование хозяев в поле, встреча завершилась ничейным счетом (0:0).
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 23 июля в гостях против Александрии.
Товарищеский матч
19 июля, 16:00. Лебедин, Черкасская обл.
ЛНЗ Черкассы – ФСК Мариуполь – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июля 2023, 16:58 17
Обозреватель Sport.ua рецензирует текущую трансферную кампанию «канониров»
Футбол | 19 июля 2023, 23:59 0
19 июля состоялись 7 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ
Футбол | 19.07.2023, 21:15
Футбол | 19.07.2023, 14:58
Футбол | 20.07.2023, 08:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2023, 21:47 7
19.07.2023, 17:50 48
18.07.2023, 21:50 32
19.07.2023, 20:55 9
19.07.2023, 20:58
19.07.2023, 17:47 23
18.07.2023, 20:53 1
19.07.2023, 11:16 2