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  4. Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 19:05 | Обновлено 15 июля 2023, 19:14
588
0

Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»

Украинский хавбек рассказал о своем трансфере из «Александрии» в клуб ЛНЗ

15 июля 2023, 19:05 | Обновлено 15 июля 2023, 19:14
588
0
Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»
ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка рассказал о своем трансфере из «Александрии» в черкасский ЛНЗ:

«Дела очень хорошо. Готовимся к сезону, набираем кондиции. Вариант с ЛНЗ возник... Меня набрал спортивный директор клуба, пригласил. Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая. Я знаю, что этот клуб ставит максимальные задачи. Будем стараться воплотить в жизнь все задумки клуба. Делать все, чтобы занять наивысшие места.

Я видел выездной матч ЛНЗ с «Полесьем». Мне очень понравилось – рисунок игры, много моментов было, могли выигрывать. У меня была информация про клуб, поэтому я очень рад, что здесь оказался. Я с удовольствием принял это предложение».

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Сергей Рыбалка ЛНЗ Черкассы Александрия трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК ЛНЗ
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