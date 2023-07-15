Сергей РЫБАЛКА: «Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая»

Украинский полузащитник Сергей Рыбалка рассказал о своем трансфере из «Александрии» в черкасский ЛНЗ:

«Дела очень хорошо. Готовимся к сезону, набираем кондиции. Вариант с ЛНЗ возник... Меня набрал спортивный директор клуба, пригласил. Я согласился на переход в ЛНЗ, даже не раздумывая. Я знаю, что этот клуб ставит максимальные задачи. Будем стараться воплотить в жизнь все задумки клуба. Делать все, чтобы занять наивысшие места.

Я видел выездной матч ЛНЗ с «Полесьем». Мне очень понравилось – рисунок игры, много моментов было, могли выигрывать. У меня была информация про клуб, поэтому я очень рад, что здесь оказался. Я с удовольствием принял это предложение».