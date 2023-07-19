Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
19 июля состоялись 7 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ
Вечером 19 июля состоялись 7 ответных матчей, и завершен 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24.
Определены все пары 2-го раунда отбора Лиги чемпионов, который стартует уже через неделю.
На стадии 2-го раунда квалификации «Шериф» с украинским голкипером Максимом Ковалем сыграет против «Маккаби» Хайфа (Израиль).
Соперником польского «Ракува», за который играет украинец Владислав Кочергин, станет «Карабах» из Азербайджана.
По пути представителей лиг «Днепр-1» дважды сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Лига чемпионов 2023/24
1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 18 июля
Валмиера (Латвия) – Олімпія Любляна (Словения) – 1:2 [первый матч – 1:2]
Динамо Тбилиси (Грузия) – Астана (Казахстан) – 1:2 [первый матч – 1:1]
Карабах (Азербайджан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:0 [первый матч – 2:1]
Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 [первый матч – 0:0]
Эсперанж (Люксембург) – Слован Братислава (Словакия) – 0:2 [первый матч – 1:1]
Лудогорец (Болгария) – Балкани (Косово) – 4:0 [первый матч – 0:2]
Ларн (Северная Ирландия) – ХИК (Финляндия) – 2:2 д.в. [первый матч – 0:1]
Итоги 1-го раунда ЛЧ
Пары 2-го раунда ЛЧ
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