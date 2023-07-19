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Ларн
19.07.2023 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
ХИК Проходит дальше
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Лига чемпионов
19 июля 2023, 23:59 | Обновлено 20 июля 2023, 00:26
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Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации

19 июля состоялись 7 ответных матчей 1-го раунда квалификации ЛЧ

19 июля 2023, 23:59 | Обновлено 20 июля 2023, 00:26
470
0
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Ларн и ХИК

Вечером 19 июля состоялись 7 ответных матчей, и завершен 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24.

Определены все пары 2-го раунда отбора Лиги чемпионов, который стартует уже через неделю.

На стадии 2-го раунда квалификации «Шериф» с украинским голкипером Максимом Ковалем сыграет против «Маккаби» Хайфа (Израиль).

Соперником польского «Ракува», за который играет украинец Владислав Кочергин, станет «Карабах» из Азербайджана.

По пути представителей лиг «Днепр-1» дважды сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 18 июля

Валмиера (Латвия) – Олімпія Любляна (Словения) – 1:2 [первый матч – 1:2]

Динамо Тбилиси (Грузия) – Астана (Казахстан) – 1:2 [первый матч – 1:1]

Карабах (Азербайджан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:0 [первый матч – 2:1]

Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 [первый матч – 0:0]

Эсперанж (Люксембург) – Слован Братислава (Словакия) – 0:2 [первый матч – 1:1]

Лудогорец (Болгария) – Балкани (Косово) – 4:0 [первый матч – 0:2]

Ларн (Северная Ирландия) – ХИК (Финляндия) – 2:2 д.в. [первый матч – 0:1]

Итоги 1-го раунда ЛЧ

Пары 2-го раунда ЛЧ

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Источник Sport.ua
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