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Лига Чемпионов
Ференцварош
19.07.2023 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 3
КИ Клаксвик Проходит дальше
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19 июля 2023, 23:17 | Обновлено 19 июля 2023, 23:48
2447
11

ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон

Чемпионы Венгрии проиграли дома клубу из Фарер 0:3 с курьезным голом

19 июля 2023, 23:17 | Обновлено 19 июля 2023, 23:48
2447
11
ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон
Ференцварош. Станислав Черчесов

Специалист из рф Станислав Черчесов официально уволен из венгерского клуба «Ференцварош».

Чемпион Венгрии умудрился проиграть дома 0:3 клубу из Фарерских островов и вылетел из Лиги чемпионов (первая игра завершилась вничью 0:0). Вратарь «Ференцвароша» пропустил курьезный третий гол.

За полчаса до увольнения Черчесов заявил, что в отставку сам не собирается: «Зачем мне это делать? То же самое было после «Карабаха», и мы дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Не сдался тогда и не сдамся сейчас».

Однако фанаты клуба скандировали «русские – вон», и руководство приняло немедленное решение об отставке коуча.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 19 июля

Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 [первый матч – 0:0]

Голы: Фредериксберг, 8 (пен), 32, Касси, 45+1

ВИДЕО. Вратарь Ференцвароша пропустил курьезный третий гол

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Касси (КИ Клаксвик).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Арни Фредриксберг (КИ Клаксвик).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Арни Фредриксберг (КИ Клаксвик).
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Лига чемпионов Ференцварош КИ Клаксвик Станислав Черчесов отставка видео голов и обзор курьезы
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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IronValdemar
накуй це додому, виродок
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+9
zhyr
лишньохромосомних вже навіть угорці і білоруси посилають))) далі ерітрея?))
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+4
Владимир одесский
Заїбісь! Потрібно щоб кричали не геть, а пішов на ..уй і путін ХУЙЛО!
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+4
Gargantua
тут недавно спрашивали, чего такого особенного Ребров добился с Ференцварошем.
ну так посмотрите как быстро после отставки Реброва Ференц пришел к своему исходному состоянию до Реброва. дома 0 - 3 от Фарер.
при том что я уверен, бюджет у них сейчас в разы выше чем на момент прихода Реброва
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+4
Octopus
Так этого физрука даже кацапы ненавидят. Он еще очень долго на удивление продержался там
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+2
PUMA
Ахаххахахах,дурачки думали что это второй Ребров.А приехало чмо .Ото пускай ему дрочун честь отдаёт и дальше 
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+2
BekXan
Це вам за Реброва і за цього покидька що взяли.Чекайте ще років 30 щоб грати в ЛЧ.
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+1
Анатолій Чорнобук
К.Е.М.  
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+1
EGOS
треба було на стадіоні всім присутнім мадярам в честь такого сорому іппаного ритуальне самознищення собі, команді і "трєнєру" зробити...
а якщо серйозно, то їм всім разом з носатим/горбатим орком чєрчєсом набуй треба за Урал зїппатися, звідки вони і привалили в європейську цивілізацію дуууже-дуже давно...
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+1
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Віталій Ткачук
Бачите, там адекватні фанати. Цю якцапську мерзоту треба звідусіль гнати.
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0
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