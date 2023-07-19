ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон

Специалист из рф Станислав Черчесов официально уволен из венгерского клуба «Ференцварош».

Чемпион Венгрии умудрился проиграть дома 0:3 клубу из Фарерских островов и вылетел из Лиги чемпионов (первая игра завершилась вничью 0:0). Вратарь «Ференцвароша» пропустил курьезный третий гол.

За полчаса до увольнения Черчесов заявил, что в отставку сам не собирается: «Зачем мне это делать? То же самое было после «Карабаха», и мы дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Не сдался тогда и не сдамся сейчас».

Однако фанаты клуба скандировали «русские – вон», и руководство приняло немедленное решение об отставке коуча.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 19 июля

Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 [первый матч – 0:0]

Голы: Фредериксберг, 8 (пен), 32, Касси, 45+1

ВИДЕО. Вратарь Ференцвароша пропустил курьезный третий гол