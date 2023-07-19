ОФИЦИАЛЬНО. Черчесов уволен из Ференцвароша. Фанаты скандировали: вон
Чемпионы Венгрии проиграли дома клубу из Фарер 0:3 с курьезным голом
Специалист из рф Станислав Черчесов официально уволен из венгерского клуба «Ференцварош».
Чемпион Венгрии умудрился проиграть дома 0:3 клубу из Фарерских островов и вылетел из Лиги чемпионов (первая игра завершилась вничью 0:0). Вратарь «Ференцвароша» пропустил курьезный третий гол.
За полчаса до увольнения Черчесов заявил, что в отставку сам не собирается: «Зачем мне это делать? То же самое было после «Карабаха», и мы дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Не сдался тогда и не сдамся сейчас».
Однако фанаты клуба скандировали «русские – вон», и руководство приняло немедленное решение об отставке коуча.
Лига чемпионов 2023/24
1-й раунд квалификации. Ответные матчи, 19 июля
Ференцварош (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 0:3 [первый матч – 0:0]
Голы: Фредериксберг, 8 (пен), 32, Касси, 45+1
ВИДЕО. Вратарь Ференцвароша пропустил курьезный третий гол
События матча
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ну так посмотрите как быстро после отставки Реброва Ференц пришел к своему исходному состоянию до Реброва. дома 0 - 3 от Фарер.
при том что я уверен, бюджет у них сейчас в разы выше чем на момент прихода Реброва
а якщо серйозно, то їм всім разом з носатим/горбатим орком чєрчєсом набуй треба за Урал зїппатися, звідки вони і привалили в європейську цивілізацію дуууже-дуже давно...