WTA19 июля 2023, 16:31 |
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Володько проиграла парный четвертьфинал на турнире в Будапеште
Украинка выступала в дуэте с Ренатой Ворачовой из Чехии
19 июля 2023, 16:31 |
73
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36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько полностью завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
В матче 1/4 финала парного разряда украинка в дуэте с Ренатой Ворачовой из Чехии проиграла австралийскому тандему Эллен Перес / Дарья Сэвилл.
Будапешт. 1/4 финала парного разряда
Катерина Володько / Рената Ворачова – Эллен Перес / Дарья Сэвилл – 2:6, 1:6
Отметим, что на этом турнире Володько впервые с июля 2021 года сыграла в основной сетке одиночного разряда.
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