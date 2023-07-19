Володько проиграла парный четвертьфинал на турнире в Будапеште

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько полностью завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В матче 1/4 финала парного разряда украинка в дуэте с Ренатой Ворачовой из Чехии проиграла австралийскому тандему Эллен Перес / Дарья Сэвилл.

Будапешт. 1/4 финала парного разряда

Катерина Володько / Рената Ворачова – Эллен Перес / Дарья Сэвилл – 2:6, 1:6

Отметим, что на этом турнире Володько впервые с июля 2021 года сыграла в основной сетке одиночного разряда.