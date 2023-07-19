11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO

11 участников УПЛ проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO. Об этом сообщает официальный телеграм YouTube-канала «Футбол 2.0».

Также есть информация о 2 клубах, которые воздержались. Это «Шахтер» и «Верес». Свое решение они должны опубликовать до 18:00.

По данным источника, ни один клуб не поддержал предложение Xsport.

Ранее сообщалось о том, что XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.