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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 14:48 | Обновлено 19 июля 2023, 15:12
1873
15

11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO

«Шахтер» и «Верес» воздержались

19 июля 2023, 14:48 | Обновлено 19 июля 2023, 15:12
1873
15
11 клубов проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO
Twitter

11 участников УПЛ проголосовали за создание УПЛ-ТВ в кооперации с MEGOGO. Об этом сообщает официальный телеграм YouTube-канала «Футбол 2.0».

Также есть информация о 2 клубах, которые воздержались. Это «Шахтер» и «Верес». Свое решение они должны опубликовать до 18:00.

По данным источника, ни один клуб не поддержал предложение Xsport.

Ранее сообщалось о том, что XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телеканал XSPORT телепул УПЛ-ТВ MEGOGO
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Комментарии 15
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BekXan
Війна...Рівень чемпіонату катастрофічний...УПЛ показувати потрібно на доступних каналах...Мегого є в багатьох, але повні пакети мають максимум 10% від всієї аудиторії мегого і платити за такий рівен футболу ніхто не буде.
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+8
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Burevestnik
ШД проти? 
а шо ж такоє?
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+5
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Mr Voevudskiy
Ясн. Опять владельцы кабельного будут бибу смоктать. ппс
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+2
Vladislav Pohily
Відсотків 60-70 думаю все одно дивляться лайв тв або мой футбол, так що нехай створюють. Для єдиного пулу у нас надто багато перешкод, які у найближчі роки ми точно не подолаємо: 1) клуби сепари. Якому потенційному спонсору потрібен обрізаний пакет? 2) Не об"єктивність експертів\коментаторів\менеджменту, які потенційно мали б висвітлювати\керувати цим проєктом, відсотків 80 на зарплаті Ахметова або Коломойського. Як з них зліпити один колектив, який би об"єктивно все робив - загадка. 3). Ну й третє: наш народ не готовий платити за те, що можна взяти безплатно. Так, я також так роблю, хоч й розумію, що це рагулізм. Максимум, який я дивлюсь в УПЛ - це 5-7 матчів на місяць. Можливо, якби був тред в УАФ\УПЛ\президентів клубів, що от тепер все робимо в білу, створюєму норм лігу, я б змінив свою думку, але зараз мотивації відверто не багато.
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0
Никнейм
Троицу сепарскую ДК,Д-1,и Гелера снова на канале сваты+сваты будут транслировать с качеством 80х годов 
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-1
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ZloyDeda
Невже мізки з'явилися і почали розуміти, що Ахмєта і Ко. не можна допускати до трансляцій футболу?! А ще і УАФ від його посіпак треба очистити!!!
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-1
DidOk
Мегого ??? Це триндець ((((
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-3
Никнейм
Никогда не будет нормального тендера пока суркисы и коломойские про дедов и бабов рот открывают при этом ничего не сделали за много  лет для нашего футбола да и для Украины 
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-6
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