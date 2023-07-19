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  4. Андре ОНАНА: «Перехожу в клуб с такой же великой историей, как у Интера»
Англия
19 июля 2023, 14:06 |
693
0

Андре ОНАНА: «Перехожу в клуб с такой же великой историей, как у Интера»

Камерунский голкипер – о переходе в «Манчестер Юнайтед»

19 июля 2023, 14:06 |
693
0
Андре ОНАНА: «Перехожу в клуб с такой же великой историей, как у Интера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Интера» Андре Онана дал интервью итальянским СМИ перед переходом в «Манчестер Юнайтед»:

«Я знаю, что во всем мире мне будет трудно найти команду с такими болельщиками, как у «Интера». «Сан-Сиро» и «нерадзурри» подарили мне невероятные эмоции, и я не забуду это до конца жизни.

Я очень хочу начать новый этап с тренером, которого считаю мастером. Я перехожу в лучшую лигу, в большой клуб с такой же великой историей, как у «Интера». Я начинаю все с нуля, и я каждый день буду отдавать все силы, чтобы проявить себя перед болельщиками. Но в глубине души мне грустно.

Покинуть этот клуб – все равно что оставить семью, это не просто команда. В Милане зародилась магия, объяснит которую очень сложно. Это действительно магия, настоящая искра.

Я отыграл в «Интере» год, но я навсегда останусь с командой – теперь я буду болеть перед телевизором. Я желаю «Интеру» поскорее завоевать Скудетто, которое мы упустили. Я знаю, как сильно все хотят получить вторую звезду, и надеюсь, что пришло время повесить ее себе на грудь».

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