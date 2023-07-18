19 июля на «Олимпийский» (Баку) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Карабах» встретится с «Линкольн Ред Импс». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Карабах

Команда ухитрилась в сезоне 2020/2021 закончить национальное первенство только на 2-м месте, прервав серию из 7 золотых медалей кряду. Но потом на вершину у скакунов получилось вернуться. Ну, а в еврокубках подопечные Гурбана Гурбанова уже рассматриваются как завсегдатай. В Лиге чемпионов только однажды, в 2017-м, получилось пробиться в групповой раунд, где сыграли с Челси, Атлетико и Ромой. В обоих последних розыгрышах в итоге представитель Азербайджана скатывался в Лигу конференций в итоге. Но, с другой стороны, уже там дважды кряду выходили из группы в весенний плей-офф, проигрывая Марселю и Генту. Особенно обидно получилось с бельгийцами: обменялись минимальными, по 0:1, победами, после чего проиграли серию 11-метровый. Впрочем, сейчас пока что в планах Карабаха остаться как можно дольше в Лиге чемпионов.

Линкольн Ред Импс

Клуб считается флагманом национального футбола, что подтверждает и рекордное количество чемпионских титулов. Прошлой весной получилось взять вот уже 27-й такой трофей - много, особенно с учетом того, что красные черти появились во 2-й половине 70-х лет прошлого века. С учетом еще и 17 кубков (тоже национальный рекорд), получается стабильно стартовать в международных турнирах. Но только в последнее время у флагмана Гибралтара что-то получается. В 2020-м в Лиге Европы получилось пройти Приштину и Унион Петанж, через год добрались до группового этапа - веха в истории страны, пусть и в рамках Лиги конференций. А вот прошлым летом уступили обоим противникам, Шкупи в квалификации Лиги чемпионов и Тоболу в отбору Лиги Европы. Сейчас тоже открыли счет дома, но в итоге уступили 1:2.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе стороны сыграли впервые в истории.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют азербайджанцы. Рекомендуем ставить на Карабах при форе -2,5 голов (коэффициент - 2,02).