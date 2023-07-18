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Лига Чемпионов
Валмиера
19.07.2023 18:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Олимпия Любляна
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Лига чемпионов
18 июля 2023, 21:32 | Обновлено 18 июля 2023, 21:33
87
0

Валмиера – Олимпия Любляна. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 июля в 18:00 по Киеву

18 июля 2023, 21:32 | Обновлено 18 июля 2023, 21:33
87
0
Валмиера – Олимпия Любляна. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Валмиера

19 июля на стадионе имени Яниса Далиньша пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Валмиера» встретится с «Олимпией» (Любляна). Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Валмиера

Клуб в последние годы стабильно прибавлял. В 2020-м году черные добрались впервые до тройки лучших, в следующем розыгрыше уже поднялись на 2-ю позицию. Наконец, в прошлом сезоне команда впервые в истории стала чемпионом Латвии. Кстати, уже понятно, что тот результат повторить не получится точно - снова в Вирслиге балом правит столичная пара из РФШ и Риги, а остальным, в том числе и обладателю титула, остается бодаться за бронзу. Заодно еще и силы уходят на дебют в Лиге чемпионов. До этого были попытки проявить себя в Лиге Европы и Лиге конференций, но за 5 матчей там была только 1 нулевая ничья, с Судувой дома - все остальное, и с ней, и с Лехом и Шкендией, проиграли. Да и в Словении тоже было поражение, пусть и довольно перспективное, 1:2.

Олимпия (Любляна)

Команда молода даже для балканского региона - ее основали всего в 2005-м году. Прогрессу помог переезд через несколько лет в столицу страны. Сейчас у драконов по 3 чемпионских титула и 4 кубка Словении, причем первые титулы взяты были в 2016-м году. Достаточно активно зелено-белые играют и на евроарене. Правда, так ни разу и не прошли в групповой раунд, проходя максимум 2-х соперников. А с 2019-го был идентичный сценарий, вне зависимости от турнира: стартовый тур успешный, потом - вылет. Прошлым летом, например, получилось справиться с Дифферданжем, да и с Шепши обменялись победами, и только по пенальти уступили дальше дорогу румынам. Сейчас тоже начали с выигрыша, но гол Диопа на 87-й минуте оставляет шансы на итоговый проход латышам.

Статистика личных встреч

В прошлый вторник команды впервые сыграли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но хозяева точно выложатся в попытках добиться успеха, так что можно попробовать тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

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Олимпия Любляна Валмиера Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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