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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 19:18 |
970
5

XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали

Сага о телепуле в Украине продолжается

18 июля 2023, 19:18 |
970
5
XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали
Twitter

Телеканал XSport планирует инвестировать в трансляции матчей УПЛ.

Как сообщает Tribuna, XSport планирует задействовать 8-10 HD-камер, 2-3 длиннофокусных объектива, 8 постов повторов, полную совместимость с системой VAR, динамическое титрование и комментаторскую позицию. Также в течении чемпионата планируется постепенное введение флеш-интервью, еженедельной итоговой программы и послематчевых пресс-конференций.

Как сообщает источник, первый круг УПЛ (с июля по декабрь) будет бесплатно транслироваться на цифровом эфирном канале XSPORT (Т2) и через кабельных/ОТТ операторов и YouTube, с февраля по май – платно через ОТТ-платформу XSPORT. Клубы смогут выкладывать хайлайты матчей на собственных ресурсах после 6 часов после завершения матча и использовать отрывки видео матчей в собственных соцсетях.

XSPORT оставляет за собой право поиска спонсоров, рекламодателей и последующую продажу рекламных мест перед началом, посередине и после матча.

Ранее сообщалось о том, что XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.

17 июля состоялось онлайн-совещания представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула. Конечный срок переговоров – до 12:00 среды, 19 июля.

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Источник: клубы УПЛ согласны объединить беттинговые права в единый продукт
Бунт! XSport предлагал неравные доходы для клубов от трансляций матчей УПЛ
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Источник Трибуна
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Mr Voevudskiy
Заколебали со своими отэтэ
Были футболы - показывали из каждого утюга. тут же, видишь ли.. во время войны (главная отмазка нынче) хотят срубить ещё бабло с нищих людей.. свиноты
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+1
fourth
Дедам и бабкам из лагеря опзжшных суркисов это не подходит 
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