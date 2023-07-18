XSport будет транслировать первый круг УПЛ бесплатно? Стали известны детали

Телеканал XSport планирует инвестировать в трансляции матчей УПЛ.

Как сообщает Tribuna, XSport планирует задействовать 8-10 HD-камер, 2-3 длиннофокусных объектива, 8 постов повторов, полную совместимость с системой VAR, динамическое титрование и комментаторскую позицию. Также в течении чемпионата планируется постепенное введение флеш-интервью, еженедельной итоговой программы и послематчевых пресс-конференций.

Как сообщает источник, первый круг УПЛ (с июля по декабрь) будет бесплатно транслироваться на цифровом эфирном канале XSPORT (Т2) и через кабельных/ОТТ операторов и YouTube, с февраля по май – платно через ОТТ-платформу XSPORT. Клубы смогут выкладывать хайлайты матчей на собственных ресурсах после 6 часов после завершения матча и использовать отрывки видео матчей в собственных соцсетях.

XSPORT оставляет за собой право поиска спонсоров, рекламодателей и последующую продажу рекламных мест перед началом, посередине и после матча.

Ранее сообщалось о том, что XSport предлагал высчитывать доходы каждого клуба пропорционально показателям просмотров, но клубы взбунтовались и настояли, что все должно делиться одинаково.

17 июля состоялось онлайн-совещания представителей 13 клубов УПЛ относительно единого телепула. Конечный срок переговоров – до 12:00 среды, 19 июля.