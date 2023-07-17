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Маккаби Хайфа
18.07.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 4:0 - : -
Хамрун Спартанс
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Лига чемпионов
17 июля 2023, 20:35 |
40
0

Маккаби Хайфа – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 июля в 20:00 по Киеву

17 июля 2023, 20:35 |
40
0
Маккаби Хайфа – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч отбора Лиги чемпионов
ФК Маккаби Хайфа

18 июля на «Самми Оф» пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Маккаби» (Хайфа) встретится с «Хамрун Спартанс». Старт поединка запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Маккаби (Хайфа)

Команда подтверждает свой статус лучшей в Израиле. Прошлой весной зеленые с Кармеля смогли взять уже 3-й кряду чемпионский титул. Более того, для гранда это уже 15-е национально золото. Кроме того, успешно играл клуб и в еврокубках. Что еще раз доказали и в Лиге чемпионов 2022/2023: прошли квалификацию, угодив в крайне сложную группу, с пиковой Бенфикой, ПСЖ и Ювентусом - причем смогли выиграть дома у Старой Синьоры, в итоге уступив итальянцам 3-е место в квартете только по дополнительным показателям. Удачно получилось начать новый цикл в этом же турнире. По большому счету, интрига в паре уже была напрочь убита уже на выезде, на Мальте. Забив 4 безответных мяча (с дублем гаитянина Пьерро, что в начале месяца успел и на Золотом Кубке КОНКАКАФ поиграть), зеленые могут выходить во вторник на поле, спустя рукава.

Хамрун Спартанс

Клуб был создан в 1907-м году, и уже в 1914-м стал чемпионом страны. Периодически получалось повторить этот успех, более того, весной взяли не только 9-е золото за всю историю, но и 2-й титул за 3 года. Конечно же, спартанцы достаточно регулярно стартовали на международной арене. Но они стабильно неудачны там: за все время только 1 оппонента, Баллимену Юнайтед, получилось пройти. А так вылетали от стартового соперника. Так, что уже очевидно, будет и сейчас. Дома мальтийцы продержались почти до перерыва. Но, пропустив на 41-й минуте, коллектив рассыпался, в итоге пропустив по 2 мяча что в 1-м, что во 2-м тайме. Понятно, что отыграть 0-4, да еще и на выезде, будет просто невозможно.

Статистика личных встреч

11-го июля стороны впервые сыграли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что между командами громадная разница в классе. Так что ждем, что дома Маккаби выиграют при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,65).

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Хамрун Спартанс Маккаби Хайфа Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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