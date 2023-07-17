Англия17 июля 2023, 12:56 | Обновлено 17 июля 2023, 13:02
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МЮ сохранит у себя Рэшфорда. Известен срок нового контракта
Нападающий и клуб договорились
17 июля 2023, 12:56 | Обновлено 17 июля 2023, 13:02
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Английский «Манчестер Юнайтед» достиг основной договоренности с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.
Сообщается, что новый договор 25-летнего форварда будет действовать до лета 2028 года.
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Маркус Рэшфорд играет за первую команду «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Рэшфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, сделал 6 ассистов.
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