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Англия
17 июля 2023, 12:56 | Обновлено 17 июля 2023, 13:02
86
0

МЮ сохранит у себя Рэшфорда. Известен срок нового контракта

Нападающий и клуб договорились

17 июля 2023, 12:56 | Обновлено 17 июля 2023, 13:02
86
0
МЮ сохранит у себя Рэшфорда. Известен срок нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский «Манчестер Юнайтед» достиг основной договоренности с нападающим Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

Сообщается, что новый договор 25-летнего форварда будет действовать до лета 2028 года.

Маркус Рэшфорд играет за первую команду «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Рэшфорд провел за манкунианцев во всех турнирах 55 матчей, забил 30 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник Sky Sports
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