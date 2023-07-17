Лионель МЕССИ: «Мне не терпится начать это путешествие»
Аргентинец – о новом вызове в своей карьере
Нападающий Лионель Месси поделился ожиданиями от выступлений за клуб МЛС «Интер Майами» в заокеанской МЛС. Напомним, минувшей ночью на 17 июля состоялась презентация Месси в качестве игрока «Интер Майами».
«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!
Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – признался Месси.
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