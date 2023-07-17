Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига17 июля 2023, 08:03 |
118
0
Рух – Эпицентр – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
17 июля 2023, 08:03 |
118
0
В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Эпицентр». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Рух» впервые сыграл вничью в летнее межсезонье.
В предыдущих контрольных матчах подопечные Виталия Пономарева победили хмельницкое «Подолье» (2:1), запорожский «Металлург» (2:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и «Минай» (1:0), а также уступили «Днепру-1» (0:4).
Товарищеский матч. 16 июля
Рух – Эпицентр – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 июля 2023, 21:36 2
Карлос Алькарас в 20 лет выиграл травяной мейджор
Футбол | 16 июля 2023, 07:45 12
Лидер рейтинга самых быстрых игроков – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис
Футбол | 16.07.2023, 21:20
Футбол | 16.07.2023, 22:23
Футбол | 16.07.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
15.07.2023, 21:40 11
15.07.2023, 17:35 30
15.07.2023, 10:24 3
16.07.2023, 20:55 25
15.07.2023, 19:57 5
16.07.2023, 09:00 57
15.07.2023, 12:53 11