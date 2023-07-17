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Эпицентр
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Украина. Премьер лига
17 июля 2023, 08:03 |
118
0

Рух – Эпицентр – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

17 июля 2023, 08:03 |
118
0
Рух – Эпицентр – 0:0. Видеообзор матча
ФК Рух

В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Эпицентр». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Рух» впервые сыграл вничью в летнее межсезонье.

В предыдущих контрольных матчах подопечные Виталия Пономарева победили хмельницкое «Подолье» (2:1), запорожский «Металлург» (2:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и «Минай» (1:0), а также уступили «Днепру-1» (0:4).

Товарищеский матч. 16 июля

Рух – Эпицентр – 0:0

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Источник Sport.ua
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