Первая ничья Руха на сборах. Львовская команда сыграла вничью с Эпицентром

В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Эпицентр». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Рух» впервые сыграл вничью в летнее межсезонье.

В предыдущих контрольных матчах подопечные Виталия Пономарева победили хмельницкое «Подолье» (2:1), запорожский «Металлург» (2:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и «Минай» (1:0), а также уступили «Днепру-1» (0:4).

Товарищеский матч. 16 июля

Рух – Эпицентр – 0:0