Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 17:38 |
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Первая ничья Руха на сборах. Львовская команда сыграла вничью с Эпицентром
Игра завершилась со счетом 0:0
16 июля 2023, 17:38 |
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В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Эпицентр». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Рух» впервые сыграл вничью в летнее межсезонье.
В предыдущих контрольных матчах подопечные Виталия Пономарева победили хмельницкое «Подолье» (2:1), запорожский «Металлург» (2:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и «Минай» (1:0), а также уступили «Днепру-1» (0:4).
Товарищеский матч. 16 июля
Рух – Эпицентр – 0:0
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