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Товарищеские матчи
Рух Львов
16.07.2023 14:00 – FT 0 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 17:38 |
239
0

Первая ничья Руха на сборах. Львовская команда сыграла вничью с Эпицентром

Игра завершилась со счетом 0:0

16 июля 2023, 17:38 |
239
0
Первая ничья Руха на сборах. Львовская команда сыграла вничью с Эпицентром
ФК Рух Львов

В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Рух» и «Эпицентр». Игра завершилась со счетом 0:0.

«Рух» впервые сыграл вничью в летнее межсезонье.

В предыдущих контрольных матчах подопечные Виталия Пономарева победили хмельницкое «Подолье» (2:1), запорожский «Металлург» (2:0), тернопольскую «Ниву» (2:1) и «Минай» (1:0), а также уступили «Днепру-1» (0:4).

Товарищеский матч. 16 июля

Рух – Эпицентр – 0:0

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Эпицентр Каменец-Подольский Рух Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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