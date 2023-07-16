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Рух Львов
16.07.2023 14:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 11:58 |
94
0

Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

16 июля 2023, 11:58 |
94
0
Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В воскресенье, 16 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья «Рух» Львов сразится с «Эпицентром» из Камянца-Подольского.

Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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