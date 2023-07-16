Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига16 июля 2023, 11:58 |
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Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
16 июля 2023, 11:58 |
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В воскресенье, 16 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья «Рух» Львов сразится с «Эпицентром» из Камянца-Подольского.
Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.
Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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