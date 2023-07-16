В воскресенье, 16 июля, в очередном товарищеском поединке летнего межсезонья «Рух» Львов сразится с «Эпицентром» из Камянца-Подольского.

Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция