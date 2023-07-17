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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Без сомнений, Алькарас выиграл заслуженно»
Уимблдон
17 июля 2023, 04:23 |
150
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Без сомнений, Алькарас выиграл заслуженно»

Серб – о поражении в финале Уимблдона-2023

17 июля 2023, 04:23 |
150
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Без сомнений, Алькарас выиграл заслуженно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович высказал мнение о главных своих ошибках в финальной игре Уимблдонского турнира против испанца Карлоса Алькараса.

«Больше жалею о тай-брейке или брейке в пятом сете? О тай-брейке. Если честно, меня подвел бэкхенд. На сетболе я не попал с бэкхенда, хотя не должен был промахиваться. Затем при 6:6 был еще один удар слева с середины корта в сетку. Два очень слабых бэкхенда, вот и все – ход матча перевернулся. Он так сильно прибавил в третьем сете, а я довольно долго не мог прийти в себя.

Я смог перегруппироваться и вернуть инициативу в середине четвертого сета – это был мой шанс. Думаю, я хорошо сыграл на брейк-пойнте, но сегодня было очень ветрено, и ветер вынес мяч туда, где я не мог сделать смэш – пришлось выполнять драйв-воллей в падении. Я четко видел, как он бежит в противоположный угол, хотел застать его врасплох, но не попал. В следующем гейме он сделал брейк и дальше держал свою подачу до конца.

Есть сожаления. У меня были шансы. Думаю, я мог бы получше сыграть тай-брейк – но надо отдать ему должное, он боролся и показал невероятное оборонительное мастерство и обводящие удары, которые принесли ему брейк в пятом сете. Без сомнений, сегодня он выиграл заслуженно», – признался Джокович.

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Источник Wimbledon
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