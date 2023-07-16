Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0. Нереализованный пенальти Юсова. Видео
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В субботу, 15 июля, в Винниках состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» из УПЛ и командой «Агробизнес» из Волочиска, которая в сезоне-2023/2024 будет выступать в группе А Первой лиги.
Встреча завершилась минимальной победой харьковского коллектива – 1:0.
Перевес «Металлиста 1925» мог быть и больше, но в середине первого тайма новичок команды Юсов не смог реализовать 11-метровый.
Товарищеский матч
«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Дмитренко, 36.
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