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Товарищеские матчи
Металлист 1925
15.07.2023 17:00 – FT 1 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 17:24 |
182
0

Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0. Нереализованный пенальти Юсова. Видео

Смотрите видеообзор товарищеского матча

16 июля 2023, 17:24 |
182
0
Металлист 1925 – Агробизнес – 1:0. Нереализованный пенальти Юсова. Видео
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 июля, в Винниках состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом 1925» из УПЛ и командой «Агробизнес» из Волочиска, которая в сезоне-2023/2024 будет выступать в группе А Первой лиги.

Встреча завершилась минимальной победой харьковского коллектива – 1:0.

Перевес «Металлиста 1925» мог быть и больше, но в середине первого тайма новичок команды Юсов не смог реализовать 11-метровый.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Дмитренко, 36.

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Металлист 1925 Агробизнес контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи видео голов и обзор Владислав Дмитренко Дмитрий Юсов пенальти
Источник Sport.ua
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