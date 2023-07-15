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Металлист 1925
15.07.2023 17:00 – FT 1 : 0
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 19:25 |
171
0

Металлист 1925 с незабитым пенальти обыграл Агробизнес

Команды провели товарищеский поединок

15 июля 2023, 19:25 |
171
0
Металлист 1925 с незабитым пенальти обыграл Агробизнес
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 июля, в Винниках состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом» из УПЛ и командой «Агробизнес» из Волочиска, которая в сезоне-2023/2024 будет выступать в группе А Первой лиги.

Встреча завершилась минимальной победой харьковского коллектива – 1:0.

Перевес «Металлиста 1925» мог быть и больше, но в середине первого тайма новичок команды Юсов не смог реализовать 11-метровый.

Товарищеский матч

«Металлист 1925» – «Агробизнес» – 1:0

Гол: Дмитренко, 36.

На 18-й минуте Юсов («Металлист 1925») не реализовал пенальти.

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Источник Sport.ua
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