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Товарищеские матчи
Металлист 1925
15.07.2023 17:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 15:10 | Обновлено 15 июля 2023, 15:13
57
0

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 17:00 товарищеский матч клубов УПЛ и Первой лиги

15 июля 2023, 15:10 | Обновлено 15 июля 2023, 15:13
57
0
Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 июля, в Винниках состоится контрольный спарринг, в котором на поле сойдутся харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска, представляющий Первую лигу чемпионата Украины.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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