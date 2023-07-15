В субботу, 15 июля, в Винниках состоится контрольный спарринг, в котором на поле сойдутся харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска, представляющий Первую лигу чемпионата Украины.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция