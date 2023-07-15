Товарищеские матчи
15.07.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 15:10 | Обновлено 15 июля 2023, 15:13
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Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июля в 17:00 товарищеский матч клубов УПЛ и Первой лиги
15 июля 2023, 15:10 | Обновлено 15 июля 2023, 15:13
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В субботу, 15 июля, в Винниках состоится контрольный спарринг, в котором на поле сойдутся харьковский «Металлист 1925» и «Агробизнес» из Волочиска, представляющий Первую лигу чемпионата Украины.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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