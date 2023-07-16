Вратарь Миная готовится к сезону с дебютантом Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, наряду со старожилами Денисом Завгородним и Константином Солобчуком в лагере «Скалы 1911» находятся еще два вратаря. Это 19-летний Владислав Савченко, в прошлом сезоне трижды попадавший в заявку главной команды «Миная» на матчи УПЛ, и 21-летний Назарий Стегницкий, который в свое время вызывался из львовских «Карпат» в сборную Украины U16, а позже дебютировал во Второй лиге в составе «Карпат» из Галича.

Добавим, что африканский защитник по имени Ричмонд в «Скале 1911» не задержался и уже покинул расположение команды. Уехал из Стрыя и опытный нападающий Богдан Семенец, которому были предложены лучшие условия в «Чайке».

В лазарет команды угодил капитан «Скалы 1911», защитник Артур Яната. На одном из занятий он повредил связку правого колена.

Тем временем клуб из Стрыя оформил трудовые отношения с рядом новичков. Контракты со «Скалой 1911» подписали защитники Александр Аксенов (последняя команда – «Медея», Закарпатская область) и Роман Лисовык («Вильхивцы», Ивано-Франковская область), центральные полузащитники Максим Аверьянов («Звягель») и Владимир Лукьянченко («Днестр» Залещики), вингеры Тарас Пучковский («Эпицентр») и Владислав Шаповал («Скорук»).