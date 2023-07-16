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  4. Лучший бомбардир в истории Агробизнеса сменит команду
Украина. Вторая лига
16 июля 2023, 10:02 |
770
0

Лучший бомбардир в истории Агробизнеса сменит команду

Богдан Семенец покинул «Ниву» из Бузовой и успел побывать на просмотре в стане новичка Второй лиги

16 июля 2023, 10:02 |
770
0
Лучший бомбардир в истории Агробизнеса сменит команду
ФК Тернополь. Богдан Семенец

Как стало известно Sport.ua, после непродолжительного пребывания в тренировочном лагере «Скалы 1911», за время которого он успел сыграть в контрольном матче с «Прикарпатьем» (3:1), 32-летний форвард Богдан Семенец принял предложение наставника «Чайки» Сергея Сизихина. Под руководством этого тренера Семенец в свое время провел год в «Гелиосе».

Минувший сезон Богдан Семенец отыграл за «Ниву» из Бузовой, забив 4 мяча в 17 матчах, а до этого выступал за такие команды, как «Нива» (Тернополь), «Тернополь», «Сталь» (Каменское), «Полтава» и «Агробизнес». В последнем с 2017 по 2021 год он наколотил 38 голов в 127 матчах и стал лучшим бомбардиром в профессиональной истории клуба.

«Чайка» по итогам прошлого сезона стала бронзовым призером Второй лиги, набрав одинаковое количество очков с занявшим второе место «Хустом».

Ранее «Звягель» подписал бывших игроков «Полесья» и «Металлиста 1925».

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Источник Sport.ua
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