Лучший бомбардир в истории Агробизнеса сменит команду

Как стало известно Sport.ua, после непродолжительного пребывания в тренировочном лагере «Скалы 1911», за время которого он успел сыграть в контрольном матче с «Прикарпатьем» (3:1), 32-летний форвард Богдан Семенец принял предложение наставника «Чайки» Сергея Сизихина. Под руководством этого тренера Семенец в свое время провел год в «Гелиосе».

Минувший сезон Богдан Семенец отыграл за «Ниву» из Бузовой, забив 4 мяча в 17 матчах, а до этого выступал за такие команды, как «Нива» (Тернополь), «Тернополь», «Сталь» (Каменское), «Полтава» и «Агробизнес». В последнем с 2017 по 2021 год он наколотил 38 голов в 127 матчах и стал лучшим бомбардиром в профессиональной истории клуба.

«Чайка» по итогам прошлого сезона стала бронзовым призером Второй лиги, набрав одинаковое количество очков с занявшим второе место «Хустом».

Ранее «Звягель» подписал бывших игроков «Полесья» и «Металлиста 1925».