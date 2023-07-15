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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 20:09 | Обновлено 15 июля 2023, 20:19
675
8

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»

Форвард «Динамо» рассказал, что не стоит доверять стереотипам про возраст

15 июля 2023, 20:09 | Обновлено 15 июля 2023, 20:19
675
8
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «33 года – это просто цифры в паспорте»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к своему возрасту с точки зрения игры в футбол:

– Люди хотят видеть того самого Ярмоленко, который шел из «Динамо» шесть лет назад…

– Для меня 33 года – это просто цифры, которые есть в паспорте. А если ты профессиональный футболист, следишь за своим восстановлением, профессионально относишься к тому, чем занимаешься, знаешь свое тело, понимаешь, что нужно делать, чтобы подойти в лучших кондициях к игре, то я не вижу в этом никаких проблем. И есть много примеров – достаточно посмотреть на тех же Месси, Роналду, Модрича, Бензема и т.д. Это все стереотипы.

В нашей стране любят говорить, что после 30 уже стар, не бежит. Конечно, с годами ты теряешь определенные качества, ту же скорость, но при этом к тебе приходит опыт, по-другому смотришь на футбол, чувствуешь его. И этот опыт значит часто гораздо больше, чем скорость, удар, дриблинг, ведь он очень важен в футболе. Но у каждого человека свое мнение и никаких проблем. Сейчас для меня самое главное – пройти сборы, подготовиться к новому сезону, подойти в лучших кондициях и сделать все от себя зависящее, чтобы чемпионство вернулось в Киев.

– По твоему личному мнению, какой Ярмоленко сильнее игрока – образца 2017 года, когда переходил в дортмундскую «Боруссию», или нынешний?

– У Ярмоленко шестилетней давности были одни сильные качества, у нынешнего – другие. Конечно, я уже говорил об этом, с годами твоя игра меняется, теряешь в скорости еще в чем-то. Но твое мышление на футбольном поле становится лучше с годами. Поэтому трудно сравнивать… Если бы я уже завершил карьеру после двух лет, на которые подписал контракт, тогда можно было бы говорить и оценивать. Но если я увижу, что не тяну уровень киевского «Динамо», то мы пожмем руки с президентом, и я буду думать, чем заниматься дальше. Я не враг себе и не хочу быть обузой для команды. Единственное, могу сказать наверняка, что буду отдавать все силы на поле.

– Ты чувствуешь себя легендой «Динамо»?

– Нет. Сейчас модно каждого игрока, заканчивающего карьеру или близкого к этому, называть легендой. Но я себя не чувствую себя таким.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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Pavel_i_CO
Молодці, що виклали відео всього інтерв'ю. Шматками в текстовому варіанті, то звичайно добре для сайту, але нехай люди подивляться інтерв'ю Ярмоли цілком. Тим паче, є про що послухати 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
sashav2007
Удачі Андрію, і вдуй Шахту!!!
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+3
andre_lui
Та нема, Андрію там таких цифр
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0
Pepik
При всій повазі, шукай резерви та починай швидше бігати Андрію, не поможуть тобі твої навики.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK..228
Ага
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-4
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