Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Перейти в Шахтер я просто не имел права»

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к донецкому «Шахтеру»:

– В свое время в СМИ писали, что «Шахтер» рассматривал вариант твоего возвращения в Украину именно в их команду. Действительно ли так было и вообще могло ли это произойти?

– Конечно, нет. Это могло произойти только в начале моей карьеры, когда был интерес и от «Динамо», и от «Шахтера». Только тогда это могло произойти. Но с годами, после того, что я играл в «Динамо», был капитаном команды, то перейти туда я просто не имел права, ведь я динамовец. При этом я с уважением отношусь и к «Шахтеру», и к их футболистам.

– Максим Дячук был очень поражен после первого общения с тобой. Ты понимаешь, насколько важна ответственность у тебя, как у ментора, наставника для молодых игроков?

– Конечно, сейчас у «Динамо» много молодых игроков, и я стараюсь им помогать. Ни на кого ни в коем случае не кричать или «напихать», если кто-то потерял мяч. Просто своими советами стараюсь помогать ребятам, стараюсь работать на максимуме, чтобы они видели, что я пришел сюда не для того, чтобы отбывать номер или хорошо закончить свою карьеру.

Я пришел сюда, чтобы работать и побеждать. Я хочу показать это. Конечно, мне приятно, что они ко мне прислушиваются. Я считаю, что у наших молодых игроков очень большие перспективы. Самое главное, чтобы они работали, не останавливались и понимали, какую команду они представляют.